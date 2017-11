330 43

Energía ultima el Real Decreto que reformará el mercado del gas para contener los precios eléctricos

31/10/2017 - 15:59

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ultima el Real Decreto de reforma del mercado del gas, anunciado el pasado mes de enero en plena ola alcista de precios de la electricidad, que pretende obligar a los dos operadores dominantes del sector gasista, Gas Natural Fenosa y Endesa, a actuar como creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas.

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a la prensa tras la presentación del estudio 'Energía y Ciudades', publicado por Enerclub, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló que el texto normativo está "bastante listo" y que es "más ambicioso" que la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) "en algunos aspectos".

Hace unas semanas, la CNMC instó al Gobierno a aprobar esta iniciativa, contemplada como opción dentro de la ley y que fue presentada precisamente por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como principal medida para contener las subidas del precio del gas y, con ello, aplacar el encarecimiento de la electricidad registrado en enero en el mercado mayorista.

Sin embargo, casi diez meses después de que fuera anunciada por el ministro en plena oleada de precios alcistas de la electricidad el pasado invierno, la medida sigue sin ver la luz.

No obstante, Navia subrayó que esta obligatoriedad para los operadores dominantes de actuar de creadores de mercado "no es una bala mágica" para contener los precios de la electricidad, aunque sí que destacó que "asegurará liquidez y que no haya picos raros".

DESCARTA MODIFICAR EL MERCADO ELÉCTRICO.

Asimismo, el secretario de Estado de Energía descartó que el Gobierno vaya a modificar el mercado eléctrico mayorista, el conocido como 'pool', para evitar una nueva escalada de precios este invierno, después de que el recibo de la luz haya experimentado una subida de en torno al 7% este mes de octubre.

De esta manera, Navia defendió que el modelo de mercado eléctrico en España es "equiparable" al de otros 18 países de Europa y tan solo dejó abierta la puerta a "cambios" de aspectos técnicos.

En este sentido, apuntó los ajustes introducidos para que la interrumpibilidad se organice como mecanismo económico en el mercado y actúe cuando "sea más barata que la potencia terciaria", lo que podría evitar episodios de máximas puntuales en el precio de la electricidad. "La idea es ir ajustando", dijo.

En su discurso en el acto, Navia destacó el papel de la energía en la ciudades, que tienen que jugar "una contribución fundamental en la lucha contra el cambio climático".

Además, subrayó el desafío que representa para la política energética el compatibilizar la lucha contra el cambio climático con el hecho de que las ciudades sigan siendo "motores de desarrollo económico y espacios donde los ciudadanos encuentren espacio de desarrollo económico y personal".

Dentro de esta política, explicó que se han lanzado acciones dirigidas a la eficiencia energética por valor de unos 700 millones de euros e indicó que el Gobierno esta a punto de lanzar nuevo plan de impulso al vehículo eléctrico dotado con 50 millones de euros.

Mientras, el presidente de Enerclub y Endesa, Borja Prado, consideró que el uso de la energía que se haga en las ciudades "va a ser clave en la transición energética", ya que serán "las acciones del ciudadano en su día a día las que permitan alcanzar los objetivos".

