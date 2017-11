330 43

Telefónica prevé ingresar unos 290 millones en 2017 en su negocio de IoT, un 30% más

31/10/2017 - 13:12

Un estudio de la compañía apunta que el 27% de los encuestados utiliza IoT y que solo el 45% conoce el término

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La unidad de Internet de las Cosas (IoT) del Grupo TELEFONICA (TEF.MC )prevé concluir el año 2017 con unos ingresos de unos 290 millones de euros, en torno a un 30% más respecto a los 224 millones obtenidos en 2016, y mantener un crecimiento de doble dígito en el futuro, ya que este negocio "no ha hecho más que empezar".

De esta manera, el aumento del negocio de IoT de Telefónica acelera su crecimiento, ya que la cifra de negocio de esta unidad creció un 22% en 2016 respecto a los ingresos obtenidos en 2015.

El responsable de IoT de Telefónica, Vicente Muñoz, ha destacado que Telefónica ingresó alrededor de 70 millones de euros en el tercer trimestre de 2017, lo que supone alrededor de un 35% más que hace un año, ya que este negocio registra actualmente un crecimiento intertrimestral de en torno al 30%.

En este sentido, ha explicado que la actividad de Internet de las Cosas es muy homogénea en cuestión de negocio entre los diferentes mercados donde está presente la compañía, y ha destacado casos como el de España y Reino Unido en Europa y Brasil en Hispanoamérica.

Asimismo, ha remarcado que el equipo de IoT de Telefónica está compuesto por unas 110 personas, a los que se suman los 110 que forman parte de On The Spot, una empresa del grupo centrada en el IoT para el sector minorista, así como por otros recursos de la compañía como el equipo comercial, el de red, el de seguridad, etc.

En este sentido, el responsable de IoT de Telefónica ha remarcado que esta actividad es "más que un área de negocio", sino que es algo "transversal" en toda la compañía que necesita de otros recursos, ya que el cliente ve una única Telefónica.

Asimismo, ha destacado que la compañía se encuentra por cuarto año consecutivo entre los líderes de mercado en servicios Máquina a Máquina (M2M), y mejorando posiciones respecto al año anterior, según la consultora Gartner, y ha asegurado que harán todo lo posible para seguir siendo líderes y estar "muy pegados a los clientes".

En este sentido, Muñoz ha agregado que la industria y el mercado van a avanzar "a ritmos muy altos" en los próximos años porque el Internet de las Cosas "no ha hecho más que empezar".

EXPERIENCIAS DE IOT

Por otro parte, Telefónica ha presentado varios casos de éxito de Internet de las Cosas, como es el de Honda Perú, para quien Telefónica ha desarrollado una solución que permite localizar las motos robados, lo que se ha traducido en una recuperación de las ventas e incluso en desarticulación bandas de delincuentes.

Asimismo, ha destacado que Hertz México digitalizó su flota con la ayuda de la operadora consiguiendo mejorar la rentabilidad de sus vehículos y distanciarse mucho más de la competencia gracias a una optimización off-rental, mejoras del servicio de devolución de sus clientes, un mejor control del consumo de combustible, etc.

En esta línea, ha comentado el proyecto de Telefónica en Reino Unido para conectar más de 42 millones de contadores eléctricos, un contrato que tiene una duración de 15 años y un importe de 1.700 millones de euros. Esta solución a través de la cual obtendrá toda la información sobre el consumo eléctrico de más de 30 millones de hogares en tiempo real, que ayudara al Gobierno a impulsar una generación de electricidad más eficiente e incluso a anticipar el impacto de los cambios meteorológicos.

Por otro lado, Telefónica también ha presentado su iniciativa The Thinxpara fomentar un ecosistema abierto de desarrollo de Internet de las Cosas a través de la experimentación en real de las nuevas conectividades de IoT como NB-IoT y LTM. The Thinx son espacios abiertos a los que pueden acceder desde desarrolladores hasta partners o emprendedores, y que permiten cubrir todo el proceso de desarrollo de una solución IoT desde el prototipo hasta la prueba en un entorno real.

En la actualidad, Telefónica dispone de laboratorios The Thinx en Chile, Río de Janeiro, Madrid y en breve abrirá nuevas instalaciones en Londres, Berlín y Buenos Aires. The Thinx en Madrid, que se inaugura el próximo 2 de noviembre, es el único laboratorio de entre los 26 de la GSMA que integra a todos los players relevantes en la parte de red, chipsets y plataformas -las cuales representan el 90% de las redes del mundo- incluyendo además otras tecnologías como sigfox.

ESTUDIO IOT

Telefónica también ha presentado este martes el estudio sobre el estado del IoT en España 'Things Matter', elaborado a partir de encuestas a 800 personas, entrevistas en profundidad y experiencia directa de los entrevistados con soluciones IoT o cosas conectadas, vehículo y maleta conectados, tracker para mascotas, probador inteligente, etcétera.

Entre las principales conclusiones obtenidas del estudio destaca que el IoT se usa más de lo que se conoce. Así, muestra que exclusivamente el 27% de los encuestados utiliza Internet de las Cosas (IoT) y recoge que si bien sólo el 45% conoce el término, una amplia mayoría, el 84%, sí conoce diversos casos de uso basados en esta tecnología aunque no conozca el término.

Asimismo, agrega que los entornos que destacan por valor económico dentro del mercado global de IoT son los de Industria Conectada (41%) y Transporte Conectado (22%). Ateniendo al potencial de crecimiento interanual entre 2015 a 2020, las soluciones que más crecen son las de Hogar Conectado (21%), Persona Conectada (/17%) y Ocio Conectado (16%). Así, explica que este crecimiento es indicativo de una gran tendencia al alza para todas las categorías de IoT, y de que poco a poco irá cambiando el peso relativo del uso de cada una de ellas dentro del mercado.

"Este estudio es un primer paso hacia el conocimiento real de cómo se relacionan las personas con este nuevo escenario de cosas conectadas, cosas que empiezan a hablar con nosotros de una forma sencilla a través de nuestros dispositivos. Según los analistas, el mercado de IoT alcanzará los 800.000 millones de dólares en 2017 pero, más allá de estas magnitudes y para que IoT avance correctamente, es fundamental conocer cuál es el grado de conocimiento y adopción tecnológica en el que nos encontramos", ha concluido Muñoz.

