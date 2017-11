La ventaja de las clases pasivas: funcionarios que se jubilan a los 61 años, casi tres años antes que la media

#8 y #12 Sinceramente la información no se aguanta, y tu argumentación no tiene sentido.



Dices que hay funcionarios sin titulación? Donde? No conozco ninguno. Quizá en tiempos de Franco los había, lo desconozco.



Solo tienes que entrar en cualquier boletín Oficial, y localizar una convocatoria pasada, o presente en la que no te pidan un titulito.



Añades: "Además no es a mayor titulación mayor pensión, sino a mayor cotización mayor pensión ... salvo en clases pasivas donde la pensión radica en el cuerpo y no en la cotización."



Que yo sepa, para ser albañil no es necesaria ninguna titulación especial(lo que no deja de ser sorprendente en este pais), y el sueldo de albañil no suele ser muy alto en "A" (lo puede ser cualquiera con ganas). En cambio para bedel, celador, profesor, Médico, Policía, Bombero, etc... Hace falta no solo superar una oposición(que podemos discutir si es facil o no) sino que tienes que tener unos requisitos de formación mínimos... Volvemos a tu mentira anterior.



Dices: "A mayor cantidad de años cotizados, mayor pensión... No se puede ser funcionario en "b".: Mentira. En clases pasivas no existen coeficientes similares a los del régimen general (o qué decir del de autónomos) de la seguridad social. Otro nuevo privilegio más de los amos"



De nuevo retuerces la realidad, dando a entender que no cotizan mas, obviando que un funcionario de carrera que entra con 25 años, a los 65 años habrá cotizado 40 años sin poder escatimar un solo euro.



Pregúntate cual es la cotización mínima que paga un autónomo, y porque prefieren no pagar el máximo posible.



Por último añades: "Por cierto con eso de las incompatibilidades los funcionarios son los amos de cobrar en B. Y no hablemos de los sobornos que reciben para "acelerar" trámites. Los sobornos es una retribución que sólo puede percibir un funcionario por su poder omnímodo sobre sus esclavos administrados. Y siempre es en B".



Que es como considerar que todos los autónomos son defraudadores, porque algunos cobran en B, o declaran ingresos menores de los reales.



En principio creo en la presunción de inocencia. Veo que tu no.



Gracias a la mayoria de los funcionarios funciona este pais, a pesar de sus politicos. De hecho, se crearon para evitar en la medida de lo posible, la tendencia española a arrimar el áscua a su sardina.



Solo hay que ver lo que ha pasado en Cataluña, donde se le cedio la competencia de nombrar funcionarios a los nazis...



Por cierto, un buen ciudadano, si ve un funcionario delinquiendo, debe denunciarlo, y al autónomo, exigirle factura.