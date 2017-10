330 43

Economía.- Donald Trump podría nombrar a Jerome Powell como próximo presidente de la Reserva Federal el jueves

br /> WASHINGTON, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría anunciar el jueves que el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) será el actual gobernador de la entidad Jerome Powell, según informaron fuentes cercanas a la decisión a varios medios internacionales como 'The New York Times' o 'Financial Times'.

De esta forma, Powell se consolidaría como el candidato favorito del presidente republicano para conformarse como el próximo presidente de la Fed una vez culmine el mandato de la actual presidenta, Janet Yellen, en febrero de 2018.

Además de Powell y la propia Yellen, Trump tiene entre sus candidatos favoritos para asumir la presidencia del banco central al economista John Taylor, al principal asesor económico de la Casa Blanca Gary Cohn y al exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

Powell es un republicano que forma parte de la junta de gobernadores desde 2012 y que ha apoyado firmemente el enfoque monetario de Yellen sobre los aumentos de tipos de interés y la reducción gradual del balance del banco.

Está previsto que Trump haga su decisión pública antes del próximo día 3 de noviembre, cuando emprenderá un viaje de doce días a Asia. No obstante, las fuentes advirtieron de que Trump era muy voluble en la toma de decisiones importantes.

