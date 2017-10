330 43

(Ampl.) Bankia reconoce un "cierto nivel de preocupación" de sus clientes por Cataluña, que se ha "suavizado"

30/10/2017 - 12:11

El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha reconocido que durante el mes de octubre ha habido "varios momentos" en los que sus clientes han mostrado un "cierto nivel de preocupación" por la situación de Cataluña y, de hecho, algunos han solicitado la apertura de cuentas fuera de la región, aunque no ha detallado cuántos.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Este proceso se ha ido suavizando, normalizando, en las últimas dos semanas", ha explicado Sevilla durante la presentación de los resultados de la entidad, que en los nueve primeros meses del año ganó 739 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al incremento de los ingresos por comisiones y al descenso tanto de los gastos como de las dotaciones a provisiones por la mejor calidad crediticia.

"Sí hemos tenido algunos clientes que han venido a nuestras oficinas diciendo que querían tener una cuenta en otra zona. A medida que nos han solicitado abrir cuentas fuera de Cataluña se lo hemos facilitado", se ha limitado ha explicar Sevilla.

En este sentido, "ha sido un mes, dentro de todas la cuestiones que ha habido, de cierta normalidad", ha indicado el número dos de BANKIA (BKIA.MC ) que se ha mostrado "convencido" de que en las próximas semanas "este proceso se va a normalizar completamente".

En todo caso, ha confiado en que, "en la medida en que se vayan dando pasos en la normalización de la situación de Cataluña, ese dinero volverá", en referencia a los depósitos retirados de algunas entidades por esta situación. "Es lo que queremos todos", ha añadido el segundo ejecutivo de la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

"Es un proceso reversible que, a medida que la situación se vaya normalizando, irá dándose la vuelta", ha señalado en referencia a las salidas de depósitos de algunas entidades anteriormente radicadas en Cataluña.

El ejecutivo ha abierto la puerta a que los depósitos que han salido de Cataluña "volverán, como es lógico, porque lo lógico es que los clientes tengan su cuenta cerca de donde viven". En este sentido, ha señalado que algunos de los recibidos por Bankia volverán, pero otros es posible que se queden.

"GUERRA COMERCIAL"

Sevilla ha rechazado que haya habido deslealtad por parte de Bankia respecto a sus competidores con más presencia en Cataluña. "No queremos utilizar nunca los problemas o dificultades de un competidor como arma competitiva", ha dicho.

"No sé si hay guerra comercial o no hay guerra comercial", ha señalado el ejecutivo, que ha reconocido que el bancario es un negocio "competitivo y con mucha competencia". "A pesar de que haya menos bancos, la rivalidad que hay en el sector no ha disminuido, probablemente lo contrario", ha explicado, matizando que "cada uno compite de una manera diferente".

Sevilla ha reconocido que "ha sido un mes más dinámico de lo normal en depósitos, pero dentro de un proceso que ha ido a menos" y teniendo en cuenta que a Bankia lo que le gusta "es crecer en depósitos y clientes en situación de normalidad".

El 'número dos' del banco se ha mostrado "convencido" de que la actitud de Bankia en este proceso "ha sido leal, constructiva y ayudando a normalizar las cosas y quitando miedo a los clientes que pudieran tenerlo". "Lo más importante para todos es que tengamos un sistema (financiero) creíble, que tenga la confianza de nuestros clientes", ha añadido.

El ejecutivo ha afirmado que la situación de Cataluña no ha producido "ningún cambio" durante octubre en el segmento hipotecario, aunque "quizás" sí ha habido "niveles más bajos" en consumo, que ya se han recuperado y están en "niveles de presupuesto y remontando".

IMPACTO SOBRE EL PIB

Para Sevilla, el impacto de esta crisis sobre el Producto Interior Bruto (PIB) español "será mayor o menor cuanto más dure la incertidumbre", dado que un proceso como este "afecta a la economía y tiene un impacto negativo".

En su opinión, es "demasiado pronto" para elaborar "cálculos concretos" sobre el efecto de esta cuestión sobre la economía. "Que hay un impacto negativo está claro y lo puedes cuantificar de una forma u otra en función de las expectativas de normalización", ha subrayado.

No obstante, Sevilla es "optimista" en este sentido y piensa que la situación "va a ir bien y va a evolucionar rápido en las próximas semanas". "Ese impacto se producirá, pero no será significativo", ha resumido.

El segundo ejecutivo de Bankia ha puesto en valor que "todas las entidades, una a una, se han manifestado con claridad a favor del marco constitucional" y ha apuntado que, aunque "es difícil ponerse en los zapatos de otro", respeta "totalmente" el cambio de domicilio social de CaixaBank y Sabadell.

