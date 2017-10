La votación en el 'Parlament' asomó ayer a Cataluña al peor escenario económico

No os habéis parado a pensar todos los salvajes radicales que escribís aquí que si fuerais catalanes cómo interpretaríais lo que os ofrece España?



Sois españoles lo queráis o no. Lo que penséis nos la trae al pairo.



SI me decís que no malo sois o es que estáis confundidos, o es que estáis adoctrinados o es que sois unos salvajes.



Sea lo que sea os voy a enseñar la verdad a leche limpia.



La ley está para obligaros y la voy a imponer a mamporros.



No vamos comprar vuestros productos y os vais a morir de hambre.



Vuestra cultura y vuestro idioma son un incordio y si podemos nos los cargamos.



Vamos a detener ilegalizar y encarcelar a vuestros líderes como no pasen por el aro.



Ofrece España algún algún mensaje positivo?