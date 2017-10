330 43

Caixabank, reconocida como mejor banca privada de europa en servicio al cliente por 'the banker'

27/10/2017 - 1:00

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

CAIXABANK (CABK.MC )ha sido reconocida por la revista británica 'The Banker' como Mejor Banca Privada de Europa en Servicio al Cliente 2017.

La revista, del Grupo Financial Times, ha distinguido a CaixaBank Banca Privada en los Global Private Banking Awards por la calidad del servicio prestado, el alto nivel del asesoramiento personalizado y la aplicación de la innovación continua en el modelo de negocio en beneficio de la atención al usuario.

El jurado internacional, compuesto por 16 ejecutivos procedentes del sector bancario y de la consultoría estratégica, ha destacado de CaixaBank Banca Privada su modelo de atención al cliente, basado en una combinación de servicio universal de oficinas, con más de 5.000 sucursales, un equipo de gestores y centros altamente especializados y unas prestaciones tecnológicas únicas en el sector de la banca privada.

La entidad señaló que han sido el primer banco del mundo en desarrollar un servicio tecnológico que "ofrece plena capacidad de comunicación y de formalización de operativas de forma totalmente segura a través del canal 'online' Línea Abierta".

El presidente de CaixaBank, Jordi Gual, consideró que este nuevo galardón supone "un reconocimiento que reafirma un modelo de gestión inspirado en los valores de la entidad: calidad, confianza y compromiso social".

"Aplicados a la banca privada, esto se refleja en una metodología de asesoramiento rigurosa y totalmente personalizada, que desarrolla un equipo humano de gestores altamente cualificados", recalcó Gual.

Por su parte, Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, remarcó la importancia de la innovación en el negocio de banca privada y señaló que la tecnología "contribuye a reforzar la comunicación entre gestores y clientes, lo que es clave para mantener una relación próxima que facilite la personalización del proceso de asesoramiento". Asimismo, "el esfuerzo en innovación continua nos permite crear nuevos servicios más eficientes", concluyó.

Además, BPI, entidad portuguesa que desde el pasado mes de febrero forma parte del Grupo CaixaBank, también ha sido reconocida por The Banker como Mejor entidad de Banca Privada en Portugal (Best Private Banking in Portugal), "reflejando el crecimiento experimentado en este segmento de negocio y el servicio de calidad que ofrece a sus clientes".

