El giro monetario de Fed y BCE puede crear grandes turbulencias financieras y nuevos "riesgos"

Es la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo van a generar caja las empresas para pagar su deuda si no generan caja y no la generan porque los sueldos los bajaron y la gente, las familias, también tienen su deuda y no tienen dinero para consumir más allá de los necesario?. La Reforma Laboral en España que parecía una solución para las empresas, sólo lo fue a muy corto plazo. ahora se encuentran con que si no suben los sueldos no generan caja y si los suben no son tan competititvas y, no podrán pagar pronto su deuda