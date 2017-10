330 43

Orange españa intentará llegar a un acuerdo con mediapro para reducir el coste de las tarifas de fútbol

26/10/2017 - 13:57

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de ORANGE (FTE.PA )España, Laurent Paillassot, anunció este jueves que van a "discutir" con Mediapro para tratar de llegar a un acuerdo en relación a los precios de los paquetes de fútbol a partir de la temporada 2018-2019.

Así lo indicó durante la presentación y valoración de los datos de la compañía francesa en España correspondientes al tercer trimestre de 2017 y del acumulado hasta septiembre, en el que Orange registró unos ingresos de 3.999 millones de euros.

Paillassot comentó que los precios del fútbol "me parecen una locura", aunque reconoció que "aún no hemos empezado con las negociaciones para las próximas temporadas", pero remarcó que los clientes "no quieren pagar esos precios".

En este sentido, indicó que "lo que realmente pensamos es que hay que ser mucho más razonables en los precios, porque el verdadero elemento es la capacidad de los clientes, y ellos no quieren pagar eso por el fútbol".

Por ello, "la subida de precios nos parece irracional, aunque los clientes tengan la capacidad de pagar", recalcó.

(SERVIMEDIA)

26-OCT-17

DSB/caa

PUBLICIDAD