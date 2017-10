El BCE reducirá el programa de estímulos a la mitad a partir de enero de 2018

BUENAS TARDES.



POR FAVOR, ALGUIEN PUEDE AYUDARME?



QUIEN ES CARLES PUIGDEMONT?



HE RECIBIDO UNA CARTA CERTIFICADA Y LACRADA DONDE ESTA PERSONA QUE FIRMABA AL FINAL DE LA MISMA, ME INVITABA A UNA FIESTA QUE SEGUN DICE, SERIA CASI COMO EL PARAISO?



NO ME LO QUIERO PERDER Y POR ESO PREGUNTO, QUUEN ES ESTE SEÑOR Y DONDE ESTÁ?, PORQUE EN LA CARTA NO DICE CUANDO, NI DONDE, NI COMO NI POR QUE...



DE TODAS FORMAS, MUCHAS GRACIAS, CARLES PUIGDEMONT, SE AGRADECE QUE TE HAYAS ACORDADO.........



???????????.