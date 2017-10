(ampliación) cataluña. banco santander no tiene un plan si cataluña se independiza porque es una posibilidad que no contempla

330 43

- Reconoce que hubo cierto "nerviosismo" entre los depositantes

El consejero delegado de Banco SANTANDER (SAN.MC ) José Antonio Álvarez, afirmó este jueves que el grupo no tiene un plan para su negocio en el caso de que se produjera la independencia de Cataluña, ya que es una posibilidad que no contempla.

En la rueda de prensa de presentación de resultados, el consejero delegado del banco indicó que con la deriva independentista en Cataluña "ha habido cierto nerviosismo" en los depositantes, y aunque puede haberse producido "algún movimiento" éste ha sido "no material".

De esta manera, reiteró que ha habido "nerviosismo", "cierto movimiento" y "algo más de afluencia" a oficinas por parte de los clientes en Cataluña, pero también fuera de la región.

Además, el consejero delegado del Santander subrayó que el Santander tiene "presencia en Cataluña y queremos seguir trabajando" en la región. Señaló también que la presencia del Santander en Cataluña es "razonable", con una cuota de mercado de alrededor del 13%.

"Hay cierta incertidumbre, pero no contemplamos ese escenario –en referencia a la independencia- y no tenemos un plan para ese escenario porque no lo contemplamos", aseguró.

El grupo no ha detectado un aumento de la morosidad en Cataluña tras llamamientos a no pagar los créditos de algunas formaciones independentistas. "Creo que la gente es sensata, si no pagan los créditos es porque no pueden, no porque decidan no hacerlo", aseguró.

SALIDA DE EMPRESAS

Preguntado sobre si la situación en Cataluña está afectando a decisiones de inversión, expuso que es algo que dependerá del "factor tiempo" y de "cuánto dure la incertidumbre". "El tiempo transcurrido no es suficiente" para esas valoraciones, agregó.

Por su parte, respecto al impacto en las previsiones económicas, indicó que la "inercia es fuerte" y no habrá efecto destacable este año, por lo que la entidad no tendrá, por ejemplo, que hacer cambios en sus presupuestos.

Álvarez dijo que, aunque no lo había pensado antes, si el banco hubiera tenido sede en Cataluña es probable que también la hubiera trasladado a otra región.

Sobre este tema señaló que las empresas han explicado sus razones, y que en general responden a que el mandato de un Consejo de Administración es "proteger a empleados, accionistas y clientes", y se toman decisiones "en función del entorno y riesgo" que rodea a las compañías y en la búsqueda de "estabilidad y futuro". "Si eso se podía haber hecho antes o después, predecir el futuro no es fácil", comentó.

