Madrid acoge desde hoy el foro anual para la gestión de la calidad

26/10/2017 - 8:50

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

Más de 500 directivos procedentes de todos los lugares del mundo, involucrados en el movimiento de la Excelencia Empresarial, participan hoy y mañana en Madrid en el Foro Anual de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM) organizado junto con el Club Excelencia en Gestión.

'Excelencia a través de la agilidad' es el lema escogido para celebrar este encuentro anual de la organización más reconocida en gestión empresarial en Europa, que, además, entregará los Premios Europeos a la Excelencia Empresarial (EFQM Excellence Awards), en una cena de gala a la que acudirán autoridades y personalidades del mundo político y empresarial.

A lo largo de las dos jornadas de contenido muy variado, los ponentes abordarán cómo gestionar con agilidad para ser rápidos y eficaces ante los cambios del entorno. "Ya no estamos en una época donde el pez grande se come al chico, sino el pez rápido se come al lento", indicaron los organizadores.

El programa cuenta con primeras figuras del empresariado español y europeo, entre las que se encuentran Andreas Wendt, presidente de EFQM, y Alberto Durán, presidente del Club Excelencia en Gestión y de ILUNION, los cuales inauguran este foro que contará también en la primera sesión con Leon Tossaint, CEO de EFQM, e Ignacio Babé, secretario general del Club Excelencia en Gestión.

PREMIOS EUROPEOS A LA EXCELENCIA

El Ayuntamiento de Alcobendas, ganador del Premio EFQM 2016 y primer ayuntamiento europeo en conseguirlo, será anfitrión de la cena de gala en la que se conocerán y entregarán los EFQM Excellence Awards 2017. Dos organizaciones españolas, Hospital Infanta Elena de Grupo Quirón Salud y Sanitas Hospitales, son finalistas en los premios de este año, que cuenta con ocho candidatos finalistas más.

El Foro EFQM se celebró por primera vez en 1989 en Montreux, con la presencia de 350 delegados que atestiguaron la creación de la EFQM. Hoy es el evento más importante para la comunidad empresarial europea, ya que reúne cada año a los líderes y referentes en excelencia a nivel internacional para debatir sobre las últimas tendencias en gestión y aprender de los mejores. En 1992 se celebró en España por primera vez.

La Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (European Foundation for Quality Management, EFQM) es una fundación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas. Fue fundada en 1988 por los presidentes de 14 grandes compañías europeas con el apoyo de la Comisión Europea. Es impulsora del Modelo de gestión EFQM que utilizan 30.000 organizaciones en Europa. Trabaja por el impulso de la Excelencia en la gestión y es la propietaria del Modelo EFQM a partir del cual se entregan los premios europeos a la Excelencia.

Por su parte, el Club Excelencia en Gestión es su Primary Partner en España desde 1994, la organización con licencia para ofrecer el porfolio completo de productos y servicios EFQM. Es una asociación privada sin ánimo de lucro creada por iniciativa de las principales empresas españolas cuya misión es potenciar la competitividad global de organizaciones y profesionales. Actualmente cuenta con más de 230 organizaciones asociadas pertenecientes a todos los sectores y tamaños.

