(ampliación) hochtief (acs) defiende la "complementariedad absoluta" con abertis y la "inmejorable" relación con 'la caixa'

25/10/2017 - 19:20

- Fernández Verdes dice que Abertis "continuará siendo española" y con sede en Madrid, aunque filial de una sociedad alemana

El presidente de HOCHTIEF (HOT.XE )y consejero delegado de ACS, Marcelino Fernández Verdes, subrayó este miércoles la "complementariedad absoluta" de la compañía alemana con ABERTIS (ABE.MC )y la "extraordinaria capacidad de invertir" que tendría en nuevo grupo, para subrayar que la relación con 'la Caixa', principal accionista de la concesionaria, es "inmejorable".

En un encuentro con periodistas, el presidente de Hochtief, filial alemana de ACS, defendió la oferta pública de adquisición de acciones (opa) planteada para hacerse con Abertis, para asegurar que es "muy buena".

Además, apuntó que "mejorarla" desde el punto de vista del precio, en el marco de la competición con la italiana Atlantia, "es un tema que por ahora ni me planteo". Sobre la posibilidad de que Atlantia mejore su oferta, afirmó que "no voy a tener en cuanta ningún comentario que no venga sustentado por nada formal".

También dejó claro que "no hubo sugerencia ni petición" del Gobierno de España para lanzar una contraopa por Abertis y que se pedirán todas las autorizaciones que sean necesarias.

Desde el punto de vista industria la operación "da a las dos partes una mejora importantísima, no es que una parte se beneficia y la otra sufre". "Las dos partes aportan de una manera significativa", agregó.

Fernández Verdes indicó que la operación se ha planteado para que sea "muy positiva para las dos empresas", ya que de lo contrario "la cosa no funciona".

Así, recordó que ACS formó parte del origen de Abertis (salió de su capital en 2012), por lo que la unión de las dos empresas "no es una idea nueva", para agregar que "estamos aprovechando el momento actual del mercado para ir a un modelo que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de una manera global". Fundamos Abertis con 'la Caixa' y estuvimos ocho años juntos en el Consejo, nuestra relación es inmejorable", destacó. En este sentido, dijo que estarían "más que encantados" si 'la Caixa' decidiera estar presente en este proyecto.

SEDE DE ABERTIS

El consejero delegado de ACS señaló que Abertis "continuará siendo española" y tendrá sede en Madrid, aunque dejará de cotizar y será una filial de un grupo alemán (Hochtief). Además, recordó que Hochtief es filial de una española, ACS, que ahora tiene el 71% de su capital y que tras la opa, si la oferta es ganadora, "lo más probable es que tenga menos del 50%, pero podría tener más del 50%" dependiendo de la aceptación.

Por otra parte, destacó la posición de liderazgo de Hochtief como constructora en muchos mercados y expuso que una "forma de acelerar" la misma en contar un operador de infraestructuras "consolidado, potente, con un balance extraordinario que le sirva para "nutrirse".

El consejero delgado de Hochtief subrayó que tienen identificados proyectos por importe de 200 billones de euros en todo el mundo, que se adjudicarán en los próximos cuatro años y que tienen "nombres y apellidos". En concreto, el 40% están en Estados Unidos, un 25%en Canadá, otro 25% en Australia y un 10% en Europa.

Así, se avanza en la diversificación geográfica, ya que Abertis no está presente, por ejemplo, en Estados Unidos; y también en la diversificación de actividades, ya que se plantea que la compañía que preside Salvador Alemany incorpore concesiones que no gestiona ahora.

Respecto a los actuales gestores de Abertis y la posibilidad de un plan de integración de directivos, señaló que es un tema sobre el que "no hay nada concreto", aunque apuntó que siempre tienen "especial cuidado" con todos los trabajadores de las empresas que adquieren, incluidos los altos cargos.

GUERRA DE OPAS

ACS, a través de su filial alemana Hochtief, ha presentado una oferta para hacerse con el 100% del capital de Abertis. Se trata de una contraopa para hacerse con la concesionaria que compite con la planteada por la italiana Atlantia. 'la Caixa' es el principal accionista de Abertis, con un 24,1% del capital, seguida de Inversiones Autopistas (7,7%), BlackRock (3,3%) y Lazard (3%).

En la oferta de Atlantia, los accionistas de Abertis podrán optar por efectivo (16,5 euros por título), por canje con unas acciones especiales de la italiana o por una combinación de ambas modalidades.

Por su parte, la oferta presentada por Hochtief es de 18,76 euros por cada acción de Abertis en efectivo o un canje de 0,1281 acciones nuevas de la filial de ACS por cada acción de la concesionaria. El ofrecimiento de 18,76 euros de ACS es superior a los 16,5 euros que ofrecía Atlantia y supone valorar Abertis en unos 18.600 millones de euros.

