EEUU quiere ligar su cláusula de rescisión automática del TLCAN a los déficits bilaterales

Foto: istock

Una de las propuestas clave de Estados Unidos en su renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) puede endurecer aún más sus condiciones. Durante la cuarta ronda de negociaciones, el equipo negociador de EEUU introdujo una propuesta que rescindirá automáticamente el acuerdo comercial con México y Canadá cada cinco años, obligando así a su continua revisión.

Una de las propuestas clave de Estados Unidos en su renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, por sus siglas en inglés) puede endurecer aún más sus condiciones. Durante la cuarta ronda de negociaciones, el equipo negociador de EEUU introdujo una propuesta que rescindirá automáticamente el acuerdo comercia con México y Canadá cada cinco años, obligando así a su continua revisión.

Un plan que no sólo recibió las críticas de los negociadores de mexicanos y canadienses, que consideraron "absurda" la propuesta sino también de patronales y grupos de presión empresariales de los tres países. Ahora bien, según adelanta Politico, la Casa Blanca podría ir aún más allá y no sólo cancelar automáticamente el TLCAN cada cinco años salvo que las tres partes acuerden renovarlo sino que considera usar los déficits bilaterales con México y Canadá como una de las medidas de referencia a la hora de renovar o no el tratado comercial. Un hecho ya criticado incesantemente por los expertos.

"La mayoría de los economistas coinciden en que los déficits comerciales son el resultado de decisiones de ahorro e inversión en lugar de acuerdos comerciales", aseguran los economistas de Bank of America Merrill Lynch Carlos Capistran y Ethan Harris. "En particular, los déficits comerciales se financian con entradas netas de capital. Las entradas de capital en EEUU son elevadas por la baja tasa de ahorro privado y los amplios déficits presupuestarios estadounidense frente a una elevada tasa de ahorro en China y otras economías emergentes", añaden.

De vincular su propuesta a los déficits, especialmente con México, que el presidente de EEUU, Donald Trump ha criticado insistentemente, la posibilidad de lograr avances constructivos serán aún menores. Según Politico, que menciona fuentes empresariales, podría haber avances en la controvertida propuesta si en lugar de hablar de una cancelación automática cada cinco años se optase por una revisión. Los grupos de presión y patronales consideran que un medida como la propuesta por el equipo estadounidense no hace más que elevar la incertidumbre y elimina la estabilidad que buscan las compañías a la hora de hacer inversiones a largo plazo.

Aún así, en estos momentos, se desconoce si el representante comercial de EEUU, el embajador Robert Lighthizer, tiene intención alguna de endulzar esta cláusula. La semana pasada ya advirtió a las empresas que deben incluir esta previsión de una posible cancelación del tratado en cinco años en sus inversiones.

PUBLICIDAD