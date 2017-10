330 43

La banca española, entre las más preparadas de Europa para la digitalización, según Oliver Wyman

25/10/2017 - 11:38

La banca española se encuentra entre las más preparadas de Europa para afrontar el desafío de la digitalización en la próxima década, pues mientras muchos bancos europeos están todavía inmersos en procesos de reestructuración, en España el sector está centrado ya en el desarrollo de modelos de distribución y relacionales de futuro.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo señala el informe 'Beyond Restructuring: The New Agenda - European Banking 2017', elaborado por Oliver Wyman, que concluye que las nuevas preferencias de clientes, las interfaces digitales y los negocios de agregadores están cambiando la forma de hacer banca y esta tendencia se acelerará con las próximas regulaciones para hacer efectiva la banca abierta (PSD2 y GDPR).

En su informe, la firma señala que la implantación de agregadores está obligando a los bancos a tomar decisiones estratégicas en torno a su participación e inversión en estas áreas y estima que este tipo de plataformas obtendrá unos ingresos potenciales de entre 15.000 y 40.000 millones de euros en Europa en los próximos años. El beneficio para los clientes, debido a una mayor competencia y precios más bajos, se situaría entre 30.000 y 60.000 millones de euros, según el informe.

Oliver Wyman considera que los seis desafíos para la banca europea son los cambios que se producen en los comportamientos de compra, la renovación y sustitución de infraestructura y procesos heredados, una mayor eficiencia en los recursos financieros, las oportunidades de consolidación, la innovación en la gestión del talento y una mayor participación de la banca en las soluciones a los desafíos de la sociedad, tras la crisis financiera y el crecimiento del nacionalismo y populismo.

"Mientras muchos bancos europeos trabajan todavía en la reestructuración, los bancos españoles están pivotando hacia nuevas prioridades y 2018 será un año crítico en este sentido", ha señalado el socio de Financial Services de Oliver Wyman, Vicente Vázquez Bouza.

En su opinión, de entre las seis prioridades para la consecución de nuevos modelos de negocio de la banca europea, el sistema financiero español pondrá su foco en tres de ellas: "responder al comportamiento cambiante de los clientes, actualizar sus infraestructuras y transformar la gestión del talento y digitalizar sus modelos". "Los bancos que afronten con eficiencia estas prioridades, tendrán ventaja significativa en la próxima década", ha añadido.

PUBLICIDAD