El Congreso pide al Gobierno que lleve al Pacto de Toledo un nuevo acuerdo con sindicatos sobre pensiones

24/10/2017 - 20:22

Unidos Podemos, PDeCAT y PNV apoyan la moción del PSOE para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Congreso ha reclamado al Gobierno que entable negociaciones con los sindicatos para alcanzar un nuevo pacto sobre el que debatir en el Pacto de Toledo, y ha vuelto a reivindicar la revalorización de las pensiones en conformidad a las previsiones de inflación.

Así, la moción del PSOE ha recabado el apoyo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Esquerra Republicana, PDeCAT, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, mientras que el PP y Foro Asturias han votado en contra. Ciudadanos y Bildu se han abstenido.

En el texto finalmente aprobado, el Congreso manifiesta "su firme compromiso con el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones, así como con la garantía de unas pensiones dignas y suficientes, periódicamente actualizadas, y preservadas con medidas que aseguren el equilibrio financiero de dicho sistema".

El texto acordado insta al Gobierno a "reanudar urgentemente" el diálogo con los interlocutores sociales con el fin de acordar una estrategia concreta de medidas que aseguren que las pensiones contributivas "sigan cumpliendo su papel de sustitución adecuada de las rentas de activo" y que las no contributivas "posibiliten unas rentas dignas y suficientes". "Todo ello", subrayan, en un marco de equilibrio financiero que garantice la viabilidad del sistema".

SUBIR PENSIONES Y ACABAR CON BONIFICACIONES

En tanto en cuando se alcance un acuerdo político y social, el texto aprobado insta al Gobierno a revalorizar las pensiones conforme a la previsión de inflación, incluyendo una cláusula para el supuesto de que la tasa media del Índice de Precios al Consumo (IPC) supere al índice previsto, y acabar con las reducciones, tarifas planas y exenciones que repercutan en los fondos de la Seguridad Social, y abonar estas políticas activas de empleo con cargo a la fiscalidad general.

La moción insta al Gobierno a presentar el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo "con el fin de posibilitar un nuevo pacto político, con nuevas recomendaciones y orientaciones" que refuercen los principios de "solidaridad, equidad y contributividad, atendiendo a la suficiencia y adecuación de las pensiones públicas, contributivas, y la sostenibilidad económico-financiera de las mismas".

Respecto al texto inicialmente presentado, los socialistas han incluido también una parte de la enmienda introducida por Unidos Podemos, en la que llaman a "garantizar como principio básico de nuestro sistema público la suficiencia económica", "de acuerdo con los artículos 41 y 50 de la Constitución".

CONDENA AL GOBIERNO POR SU VETO

Por último, también ha incluido la reprobación manifiesta al Gobierno por su veto a la proposición de ley del PSOE, que buscaba que los pensionistas beneficiarios de una prestación no contributiva, y que convivieran con familiares de segundo y tercer grado de consanguinidad en una residencia o centro para mayores, no dejaran de percibir su pensión por no considerarse esta convivencia como unidad familiar.

De esta forma, el Congreso rechaza este veto y condena como "arbitraria y carente de la más mínima razonabilidad" esta decisión "por no aportar una justificación objetiva y suficiente del impacto presupuestario de la medida" en el actual Presupuesto.

