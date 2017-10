330 43

La oposición pide al Gobierno que negocie con los sindicatos un nuevo acuerdo para subir las pensiones

24/10/2017 - 19:19

Unidos Podemos, PDeCAT y PNV apoyan la moción del PSOE para garantizar el poder adquisitivo de estas prestaciones

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem, PNV y el PDeCAT han pedido este martes en el Pleno del Congreso que el Gobierno negocie con los sindicatos un nuevo acuerdo en materia de pensiones y, hasta entonces, revalorice las pensiones de acuerdo con la inflación.

Por parte del PSOE, la diputada Esther Peña Camarero ha argumentado que la revalorización de las pensiones al ritmo de la inflación prevista para 2017, un 1,7%, tendría un coste de 1.600 millones de euros, inferior al de las bonificaciones y reducciones en políticas de empleo a costa de la Seguridad Social, que ha cifrado en 2.100 millones de euros anuales.

Asimismo, Peña ha pedido al Gobierno que cuide los ingresos del sistema, y no tanto sus gastos, pues si compromete el mantenimiento del gasto en pensiones en el futuro, con un previsible aumento del número de pensionistas, la pérdida de las prestaciones es inevitable: "Blanco y en botella", ha dicho.

"LA CRISIS SON USTEDES"

Por su parte, la diputada de En Comú Podem Aina Vidal ha argumentado que la Seguridad Social "no puede tratarse como un mero mecanismo contable", y ha pedido al PP que no utilice al Pacto de Toledo como "excusa para no hacer nada".

"La crisis son ustedes", ha aseverado, recordando que el déficit de la Seguridad Social acumulado desde su llegada al Gobierno alcanza los 80.000 millones de euros, y acusando a los 'populares' de practicar "políticas de expolio social".

"ROMPER EL PACTO DE TOLEDO POR LA PUERTA DE ATRÁS".

Tanto PP como Ciudadanos han criticado al PSOE por volver a llevar al Pleno del Congreso las pensiones, y la portavoz 'popular' de Empleo, Carolina España, ha llegado a acusar a los socialistas de tratar de "romper el Pacto de Toledo por la puerta de atrás".

"Ya está bien que le pregunten al Gobierno qué va a hacer. El Gobierno hará lo que le diga el Pacto de Toledo. Esta farsa semanal no la podemos soportar", ha aseverado, para asegurar que "el mantenimiento del poder adquisitivo es prioritario" para el Gobierno.

En todo caso, España ha argumentado que, aunque las pensiones vayan a perder poder adquisitivo por el repunte de la inflación, esa pérdida se habría compensado con las ganancias de los años anteriores, cuando a pesar de la inflación negativa las pensiones se vieron revalorizadas cada año un 0,25%.

Por último, ha animado al PSOE de buscar fórmulas alternativas para revalorizar las pensiones "si no les gusta el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones)" que, ha asegurado, "cumple escrupulosamente con las recomendaciones" del Pacto de Toledo.

"DEJEN TRABAJAR AL PACTO"

Por último, Sergio del Campo, de Ciudadanos, ha abogado también por debatir y trabajar por la suficiencia de las pensiones, así como de medidas de contención del gasto, "pero dentro del marco del Pacto de Toledo".

"¿Por qué no dejamos trabajar al Pacto de Toledo?", se ha preguntado, reclamando al PSOE que "deje de asustar a la gente y deje de utilizar las pensiones como arma arrojadiza".

