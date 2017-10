Jubilarse más tarde, morir antes y estar más enfermo: el tenebroso futuro del trabajador de EEUU

Y aquí cada uno con su fobia particular comentando sin pararse a hacer las cuentas más básicas sobre la cantidad cotizada y la cantidad cobrada.



A ver señores lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. En un sistema donde cada 3,53 años trabajados suponen la cantidad que se paga al jubilado durante un año, no puede ser que se mantengan pensionistas desde los 65 años cuando éstos van a vivir 18 años jubilados habiendo cotizado, como mucho 35 años, y no 63 que sería lo que necesitarían para mantenerse. No puede ser y no, no tiene nada que ver que si los jóvenes cobran poco (como lo han hecho antes sus padres sin llorar, no como las nenazas de las generaciones actuales), y no puede ser que si te despiden con 50 años te mantengan porque no hay dinero ni para los jubilados. Y sí, el sueldo de los políticos será escandaloso pero si trabajasen gratis tampoco se arreglaba esto. Y sí, la corrupción es muy mala pero si no existiese tampoco se arreglaría el pozo de las pensiones.



A ver señores un poco de madurez. La edad de jubilación se puso en 65 años cuando la esperanza de vida era de 65 años. Si ahora afortunadamente es de 83 años y encima la gente entra más tarde en el mercado laboral porque estudia más tiempo (que no más útilmente) no puede mantenerse la misma edad de jubilación. Que no que los unicornios y las hadas no existen y las cuentas son las que son. Hay que jubilarse más tarde porque el dinero no surge de la nada. Abandonad de una vez por todas la edad del pavo y coged una maldita calculadora y echad números en lugar de llorar como nenazas.