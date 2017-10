¿Igualdad? La mujer jubilada cobra 450 euros menos al mes que el hombre

El artículo no es correcto



Las Pensiones de Viudedad son un derecho y deberían ser pagadas con los Presupuesto Generales del Estado. No con la caja del Regimen General. Por eso la diferencia es tan abismal, y por eso la Caja se hunde.



Los Militares tienen su propio sistema que se paga, como es lógico, con el Presupuesto. Los Políticos,Altos Funcionarios y demás deben hacer lo mismo, no endosarnos a los demás pensiones que ellos mismos deciden cobrar sin seguir las normas del Regimen General.



O lo hacéis bién o no nos contéis milongas.