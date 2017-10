Alemania alerta de que hay que prepararse para una "situación límite" con el Brexit

La salida de Reino Unido de la UE "no será pan comido"

Los reguladores comunitarios tendrán que disponer de soluciones temporales para prevenir las distorsiones en los mercados en caso de que los bancos con sede en Reino Unido tengan que hacer frente a un Brexit sin acuerdo, asegura el regulador financiero de Alemania.

La salida de Reino Unido de la Unión Europea en 2019 "sin duda no será pan comido" y en vista de la falta de progresos en las cinco rondas de discusiones sobre la separación celebradas hasta ahora los reguladores deben prepararse para una "situación límite", asegura Felix Hufeld, presidente de BaFin.

Hay que evitar "distorsiones"

Los reguladores necesitarán soluciones temporales para evitar "distorsiones" peligrosas en los mercados al comenzar el mundo post-Brexit, dijo Hufeld en un evento en Londres.

Fráncfort es el favorito entre los centros financieros europeos para acoger a los bancos en Londres que quieran abrir nuevas sedes en la eurozona para poder seguir prestando los servicio a sus clientes.

El director ejecutivo del Goldman Sachs Lloyd Blankfein anunció la semana pasada que invertiría "mucho mas tiempo" en el centro financiero alemán. Los nuevos centros que están siendo establecidos por los bancos británicos no deben ser "cascarones vacíos", dijo Hufeld.

"Los bancos que planean una división integral del trabajo entre las oficinas en Londres y la UE necesitan trasplantar y dividir todo su ecosistema construido a lo largo de los años - eso significa infraestructura tecnológica, conocimiento, procesos y personas".

Pero se les permitirá continuar utilizando modelos de capital aprobados por los reguladores de Reino Unido "por un periodo de tiempo limitado".

Los bancos que quieran ahorrar en costes al gestionar desde Londres los riesgos de las transacciones realizadas en los nuevos centros de la UE, conocidos como "back-to-back", deben contar con un personal para la gestión de riesgos correctamente cualificado en caso de que este modelo deje de ser posible. También será necesario encontrar el equilibrio adecuado para externalizar las actividades a la sede de Londres, añadió.

Un cambio importante

"Lo que no está permitido es que la sucursal en la UE no tenga un sistema de control adecuado in situ y que, por lo tanto, dependa de la hermana o empresa matriz en Londres para cumplir con las funciones necesarias de control", dijo Hufeld.

Más del 95% de los swap de tipos de interés, ampliamente utilizado por empresas para asegurarse frente a movimientos adversos en el costes crediticios, se liquidan en la cámara de compensación LCH de la Bolsa de Londres. .

La UE ha propuesto una ley que, como último recurso, forzaría a un traslado de cámara de compensación británica a la UE si desea atender a los clientes comunitarios después del Brexit.

