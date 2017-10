330 43

Economía.-(Amp.) CaixaBank llama a la tranquilidad y dice que las cuentas de clientes están seguras en Cataluña y fuera

Gortázar admite impacto "negativo moderado" en los depósitos que ya se ha revertido y cree que el 'boicot' "no ayuda a la convivencia"

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de CAIXABANK (CABK.MC ) Gonzalo Gortázar, ha hecho este martes un llamamiento a la "tranquilidad" y a la "responsabilidad" y ha aseverado que las cuentas tanto de sus clientes como de sus competidores "están absolutamente seguras dentro y fuera de Cataluña".

Así lo ha manifestado durante la presentación de los resultados del tercer trimestre 2017 de Caixabank en Valencia, la primera que se realiza en esta ciudad después del traslado de su sede social desde Barcelona, una decisión "exclusivamente técnica" que, según ha dicho, tomó el consejo de administración ante la "intranquilidad y los nervios" que estaba generando entre su clientela la situación de Cataluña.

De hecho, ha admitido un "impacto negativo moderado" en los depósitos de la entidad a partir del 1-O, pero ha garantizado que "ya se ha parado" y que Caixabank sigue en una "senda de crecimiento" que espera que continúe en 2018.

Es más, su objetivo con el cambio de sede social, ha apuntado, era "dejar fuera de cualquier duda a todas las personas que la fortaleza de CaixaBank se mantendrá en cualquier escenario y siempre bajo el paraguas de la zona euro, del BCE y en igualdad de condiciones en lo jurídico que cualquier entidad de España".

Según el consejero delegado, "ha habido también preocupación de clientes por abrir cuentas bancarias fuera de Cataluña", algo que se ha extendido a todo el sector, no particularmente a CaixaBank, ha puntualizado, y aunque los clientes "son libres de abrir cuentas y cambiar saldos", ha querido dejar claro que "no hay necesidad de hacerlo".

Así, ha querido hacer una "llamada a la responsabilidad y a la tranquilidad" para garantizar que la cuentas de los clientes, tanto de Caixabank como de sus competidores, "están absolutamente seguras dentro y fuera de Cataluña".

De hecho, él mismo ha comentado que tiene su patrimonio financiero en la sede de la Diagonal de Barcelona. "Y no voy a trasladar la cuenta de CaixaBank de Barcelona a València o Madrid", ha asegurado Gortázar.

Respecto al traslado de la sede social de la entidad a Valencia, preguntado por si han recibido "presiones" del Gobierno para marcharse de Cataluña, el consejero delegado ha asegurado que la decisión ha sido "exclusivamente técnica de CaixaBank para proteger el interés de nuestros clientes". "Unica y exclusivamente nuestra", ha insistido.

Según Gortázar, el 'leitmotiv' ha sido "proteger los intereses" de sus clientes, algo que, según ha dicho, "la gran mayoría" de ellos "han entendido".

NO AÑADIR MAS LEÑA AL FUEGO

"Obviamente la situación actual no es buena para la economía, la inestabilidad no es buena para la economía en ningún caso", ha reconocido, pero el impacto de la situación catalana dependerá de su duración. "Estamos todavía en octubre y no es lo mismo si se prolonga muchos meses que si es una situación puntual".

En cualquier caso, ha agregado, "confío en la capacidad de nuestros gobernantes para solucionar los problemas y que no se prolongue en el tiempo". De prolongarse, sería "muy dañino para la economía", ha advertido.

No obstante no ha querido entrar a valorar la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución "en estos momentos de dificultad evidente" en el que las decisiones corresponden a los gobernantes, ha dicho.

Gortázar ha preferido "no especular con escenarios ni añadir más leña al fuego". Pase lo que pase, CaixaBank está "preparada" con una "actividad bancaria seria y firme, solvencia, fortaleza y una plantilla extraordinaria que va a seguir dando servicio tanto a los catalanes como a madrileños, vascos o portugueses", ha subrayado. Además, la presencia de su sede social en Valencia "asegura su presencia en la zona euro", ha apostillado.

EL BOICOT "NO APORTA SOLUCIONES Y NO CAMBIA LAS COSAS"

En cuanto al llamamiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural para retirar dinero en efectivo en los principales bancos, el consejero delegado de CaixaBank considera que "el llamamiento al boicot no ayuda a la convivencia en Cataluña".

El 'boicot', ha dicho, "no aporta soluciones de ningún tipo" y "no cambia las cosas". Sin embargo, sí que afecta a sus empleados en Cataluña, ha dicho, que están "tratando de dar el mejor servicio" a todos, "piensen de una manera o de otra".

En este punto, ha aprovechado para "darles las gracias" a todos los trabajadores de CaixaBank "por la profesionalidad que han demostrado durante estos días, fundamentalmente a los de Cataluña".

