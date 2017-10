330 43

Economía.- CaixaBank asegura que el traslado de su sede social a Valencia "no es temporal"

Gortázar destaca su "voto de confianza" en la Comunidad Valenciana aunque no prevé otro tipo de traslados de relevancia operativa

El consejero delegado de CAIXABANK (CABK.MC ) Gonzalo Gortázar, ha asegurado este martes que el traslado de la sede social de la entidad a Valencia "no tiene plazos de vigencia y no tiene carácter de temporalidad" aunque no se prevén otro tipo de traslados de relevancia operativa.

Así lo ha manifestado durante la presentación de los resultados del tercer trimestre 2017 de Caixabank en Valencia, la primera que se realiza en esta ciudad después del traslado de la sede social desde Barcelona, una decisión "exclusivamente técnica" que, según ha dicho, ha tomado el consejo de administración para "dejar fuera de toda duda la fortaleza de CaixaBank" ante la "intranquilidad" que estaba generando la situación de Cataluña entre su clientela.

Gortázar ha destacado que el traslado de su sede social a Valencia supone un "voto de confianza" en la Comunidad Valenciana que permitirá a la entidad estar "más cerca" de los clientes y empresas en esta región y "apostar más por ellos".

La decisión, ha dicho, llevará al consejo de administración a reunirse de ordinario en la capital valenciana, así como las juntas de accionistas.



