Cataluña. caixabank advierte de que si la inestabilidad se prolonga en el tiempo tendrá un impacto "muy dañino" en la economía

24/10/2017 - 11:01

VALENCIA, 24 (SERVIMEDIA/MAITE MUÑOZ, ENVIADA ESPECIAL)

El consejero delegado de CAIXABANK (CABK.MC ) Gonzalo Gortázar, advirtió este martes de que si la situación de inestabilidad política en Cataluña se prolonga en el tiempo "tendría un impacto muy dañino en la economía".

Así lo indicó Gortázar durante la presentación de resultados de la entidad correspondientes al tercer trimestre de 2017, que por primera vez tiene lugar en Valencia, después de trasladar su domicilio social de Barcelona a esta ciudad ante la situación en Cataluña.

Gortázar aseguró que "obviamente la situación actual no es buena para la economía, es una situación que incita a diferir decisiones de consumo e inversión", con la salida de empresas de Cataluña y la caída en las reservas hoteleras en esta región, pero subrayó que "estamos todavía en octubre" y "no es lo mismo" que se alargue en el tiempo o que sea puntual.

"Quiero y deseo que esta situación no se prolongue durante un periodo de tiempo largo", afirmó el consejero delegado, puesto que "tendría un impacto muy dañino en la economía", mientras que si la inestabilidad dura menos el impacto "será menor".

En el plano político, y en particular, sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, Gortázar no quiso pronunciarse "en estos momentos de dificultad evidente y de tensión" ante las decisiones que adopte el Gobierno y el Parlamento.

"Prefiero no añadir visiones al tema, creo que no es nuestra función", añadió. Lo que sí dijo es que el llamamiento al boicot contra productos y empresas catalanas "no ayuda" y "no aporta soluciones".

