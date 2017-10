El Govern obliga ahora a los funcionarios recuperar las horas de la huelga tras instigarla

Son unos trileros , mentirosos, como es posible que el pueblo catalán este tan ciego , convénzase solo a funcionado el NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, NO SEAT, NO LIDL que colabora con los golpistas, No Mango, NO frutas de Lérida, etc, etc... OJO con los dineros que están engañando solo el estado español garantiza los depósitos, saquen su dinero de Cataluña todavía están a tiempo