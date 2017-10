Mohamed El-Erian cree que "China no sufrirá un Momento Minsky común"

Todo el mundo habla de la deuda de EEUU o de Europa, pero nadie se da cuenta que la CHINA no es solo mucho mayor si no que además carece de respaldo real y además esta acompañada de varias mega burbujas que el gobierno chino mantiene aprisionadas pero la presión de estas no solo no a disminuido si no que algunos casos están expandiéndose es evidente tarde o muy temprano algo pasara y el colapso Chino va a ser muchísimo mas ruidoso de lo que algunos piensan.