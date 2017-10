La Administración reparte al año más de 11.000 millones en subvenciones

Omnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, recibieron más de 20 millones de € en subvenciones, la productora del famoso video de Cataluña contra el resto de España, también recibió subvenciones ¡del Estado!, si se ojean los Boletines Oficiales, se pueden ver subvenciones para cosas de lo más variopintas, es decir se tira el dinero público que se podría emplear en mejorar las pensiones, en servicios sociales, en investigación médica, en mejorar los equipos sanitarios más obsoletos, etc, etc,



Se dieron 300.000€ para subvencionar una Encuesta de Prevalencia y características de la violencia contra las mujeres en Bolivia. Otros 300.000 euros para la Ejecución del proyecto de gestión de conflictos rurales y salvaguarda de los espacios pastorales en las regiones de Maradí y Tahoua. También 180.000 euros en aumentar la producción de gametos y el éxito reproductivo del lenguado senegalés, etc.



Aquellas ONGs que necesiten dinero para diferentes estudios, sobre el lenguado, las algas, el bienestar y la salud de las conejas reproductoras, para conservar la gallina valenciana de Chulilla, etc, que lo busquen en la iniciativa privada.



Ya está bien de gastar el dinero de todos, en subvenciones para unos pocos, y con ello vivir del cuento.