La familia que lo invirtió todo en "bitcoins" para vivir en un camping

el bit coin sube por esto



por las impresoras de los bancos centrales que no paran de currar y de crear riquezas falsas y todo esto esta sostenido por el vacio



el bit coinb funciona por que escapa al control de los bancos centrales







PERO EN EL FONDO EL BITCOIN ES UNA LIENA DE CODIGO Y NADA DE OTRO







YO NO ME FIO NI DEL DINERO FIDUCARIO NI DEL BIT COIN







YO ME FIO DEL ORO FISICO Y DE LA PLATA FISICA



Y DIGO FISICO NADA DE PAPELITOS