Hay que invertir los billetes de monopoly de los bancos centrales en lo que sea, como por ejemplo oro, tierras, inmuebles o acciones, ya que estas divisas fiduciarias supuestamente fuertes se están compensando unas a otras sus propias devaluaciones subyacentes, creando un espejismo que algún día se desvanecerá, tener los ahorros en efectivo es ser cada vez más pobre sobre todo con vistas a largo plazo, inclusive con los intereses como están sale a cuenta invertir apalancadamente en activos de cualquier tipo. Así que las acciones, el oro y los inmuebles no es que suban, es que se está devaluando el dinero.



Curiosamente todos estos socialdemócratas keynesianos al final son lo que están creando la desigualdad que tanto les alarma a marchas forzadas, con sus mágicas recetas monetarias para financiar ilimitadamente los déficit públicos, que solo beneficia a quienes entienden la estafa y la saben aprovechar, mientras que el resto de la población ve como cada vez les rapiñan más a impuestos, no llegan a fin de mes y el tener una vivienda es un sueño inalcanzable porque los precios los han disparado los bancos centrales con su impresión de billetes que cada vez valen menos.



Lo peor de todo es que ellos mismos se han creído la mentira de que esta vez será diferente y la nueva burbuja que cada vez son más grandes no les estallará y como siempre quienes pierden son los que no entienden de que va esto, es decir las clases medias y los pobres, ya que aquel que tiene dinero lo ha puesto a buen resguarda he inclusive con cada ciclo económico de auge y caída se hacen cada vez más rico ya que compran barato y venden caro en medio de la euforia.