Collboni pide confianza en Barcelona ante cónsules y cámaras de comercio

Si compro una pizza Casa Tarradellas, estoy dando mi dinero a donde se fabrica ( Gurb-Barcelona) y esos trabajadores votaron 90,21% independentistas en elecciones catalanas 2015.Además el IVA se queda en Cataluña y lo gestiona la Generalitat. Pero si esa misma pizza la compro por ejemplo a Pizzas Palacios, de La Rioja, sigo consumiendo, pero el trabajo se queda en La Rioja, los gastos y trabajos de transporte etc se quedan en zona NO separatista, los impuestos derivados del producto que consumo, como el Impuesto de Sociedades, IVA, IRPF de los empleados de Palacios, IBI de la fábrica y muchos etcéteras se quedan en La Rioja; el precio es semejante. Conclusión NO COMPRO NADA CASA TARRADELLAS.



P.D. Para hacer una Tortilla, "siempre hay que romper huevos".