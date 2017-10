Una Cataluña independiente se empobrecería un 30%

Diooooosss que caterva de políticos tenemos -y votamos-



No es ya sólo que sean unos ladrones, corruptos, impresentables e incompetentes. No, no es sólo eso. Es que además estos inútiles nos van a meter en un conflicto de pm.



Y cuando me refiero a caterva de políticos me refiero a TODOS.



¡Qué chusma, Dios mío!



Por cierto...¿Dónde están esos enteraos que decían no se que de Maduro y Venezuela?



Con esta tropa no levantamos España en la pu... vida.