España se prepara para la desaparición de la tarjeta bancaria tradicional

"El objetivo es "digitalizar" la tarjeta para que "ya no se lleve en el bolsillo", explica el responsable de pagos emergentes para España de Mastercard, Alberto López." Por que el móvil lo llevamos en el culo verdad? Y luego nos meterán algún gasto de gestión o mantenimiento o algo por qué claramente no van a renunciar a esas comisiones que actualmente tienen las tarjetas pero utilizando nuestros móviles con susu dos cjnes. Después está el hecho de quién no tenga un smartphone... los chat bota son la mayor mierda que han i centrado estos HDP que no valen más que para desesperarte y que termines por colgar y no darles la lata por que el robot jamás soluciona nada y tras media hora interminable de comprobaciones y charla inútil termina por pasarte con un agente ósea un ser humano de verdad que quizás te ayude un poco de verdad. Y por último los hackers que se dedicarán a hackers móviles y cuentas a mansalva desde algún paraíso fiscal del mundo, en la playa bajo una palmera con una piña colada, y luego llegará la gente llorando a los bancos y tribunales en España y el resto del mundo a reclamar...