Economía.- Hacienda ve "suficiente" la información que aporta, tras la petición de AIReF de más datos sobre el déficit

Hacienda agilizará la publicación del informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda y regla de gasto de las CCAA

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Hacienda y Función Pública considera "suficiente" la información que ya ofrece, tras la recomendación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de que realice un seguimiento mensual de las medidas tributarias para alertar del riesgo de desviaciones en el cumplimiento del objetivo de estabilidad, según ha informado el organismo en una nota.

Esta es una de las respuestas de Hacienda a una de las 38 recomendaciones emitidas por la AIReF en el segundo trimestre, realizadas al Ministerio de Hacienda y Función Pública (29), al de Economía, Industria y Competitividad (2), al de Empleo y Seguridad Social (1), a las comunidades autónomas (48) y a las corporaciones locales (17).

Ante la respuesta de Hacienda, la AIReF insiste en que, reconociendo la existencia de información mensual del impacto real de las medidas, ve necesario que ésta se acompañe de una evaluación de Hacienda respecto a su efecto a final de año, dado que "se trata de medidas sustantivas y existe un riesgo significativo de desviación en el impacto estimado".

En el ámbito de los Fondos de la Seguridad Social, tanto Hacienda como el Ministerio de Empleo y Seguridad Social han contestado que esta comisión está realizando un "intenso trabajo" para garantizar el equilibrio financiero del Sistema de Seguridad Social.

DISFUNCIONES PARA APLICAR LA LOEPSF

Asimismo, tanto en el informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad como en el de Presupuestos, la AIReF puso de manifiesto que la falta de consideración de la posición relativa de cada subsector en materia de ingresos y gastos, unida al no reconocimiento del superávit local en el proceso de fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria de los distintos niveles de gobierno, origina importantes disfunciones en la aplicación de la LOEPSF.

En lo que se refiere a la fijación del objetivo del Estado, Hacienda ha indicado que la formulación del límite de gasto no financiero debe ser consecuente con el objetivo de estabilidad. La AIReF aclara que la recomendación no se refiere a la aprobación del límite de gasto no financiero del Estado que, efectivamente, debe de ser coherente con el objetivo de estabilidad, sino a la distribución del objetivo total entre los distintos subsectores.

Por ello, seguirá insistiendo en la necesidad de dotar de coherencia al sistema de reglas fiscales y de adoptar una visión integral a la hora de analizar el marco de disciplina fiscal.

OBJETIVOS DE DEUDA Y REGLA DE GASTO

Respecto al objetivo de deuda, la AIReF formuló a Hacienda dos recomendaciones dirigidas a la revisión de la senda de reducción de deuda de la disposición transitoria primera de la LOEPSF y a la definición de un objetivo de deuda para las corporaciones locales.

El Ministerio ha contestado que procederá al análisis y estudio de la recomendación y que la Actualización del Programa de Estabilidad recoge una senda "realista y creíble" hasta 2020, aunque muy alejada de los objetivos fijadas en la ley.

En relación a la regla de gasto, el departamento encabezado por Cristóbal Montoro ha mostrado su acuerdo con la creación de grupos de trabajo para revisar la regla de gasto, pero no con las recomendaciones de ámbito local que entienden que presentan problemas de implementación y de fundamento jurídico.

TRANSPARENCIA

Por otra parte, la AIReF realizó varias recomendaciones sobre la información que deben incluir los PGE, destacando la elaboración un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional de la Administración Central y de los Fondos de la Seguridad Social o, en su defecto, como se hacía en ejercicios previos, incluir los ajustes en contabilidad nacional previstos.

Hacienda se ha comprometido a trabajar para alcanzar en el futuro la formulación de un presupuesto inicial en términos de contabilidad nacional, si bien considera que es suficiente con incluir información sobre los ajustes de contabilidad nacional en las notificaciones realizadas en el marco del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE).

El organismo presidido por José Luis Escrivá también emitió una recomendación a Economía y Hacienda sobre la información adicional que debería incluir la actualización del Programa de Estabilidad, pero ambos defendieron que el contenido se ajusta a lo exigido por la normativa europea.

En el caso del cuadro macroeconómico inercial, Economía considera que sería complejo tenerlo por lo que se propone incluir estimaciones de crecimiento del PIB real y nominal en un escenario sin medidas, mientras que Hacienda destaca la información que ya se incluye en el Programa de Estabilidad e indica que estudiará la posibilidad de incluir mayor información en línea con lo recomendado.

PLANES ECONOMICO-FINANCIEROS

Respecto a las comunidades autónomas y corporaciones locales, la AIReF formuló varias recomendaciones respecto a los Planes Económico Financieros (PEF), instando a Hacienda a la revisión del calendario y plazos de elaboración de los PEF.

En concreto, pide agilizar la publicación del informe sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda y regla de gasto, comunicar la previsión de los recursos del sistema para los ejercicios del ámbito del PEF en el momento de su elaboración, y adelantar la aprobación de los objetivos de estabilidad y deuda del segundo año de vigencia del PEF. Hacienda ha dicho que intentará agilizarlo.

Respecto a la comunicación de la previsión de los recursos del sistema, Hacienda ha indicado que facilita a las CCAA las únicas previsiones posible con la información disponible en ese momento.

Por último, el Ministerio considera que adelantar la aprobación de los objetivos no está justificada, ya que supondría tener una previsión económica y de ingresos con menos información y podría romper la necesaria coordinación de los plazos previstos en la normativa interna y en el semestre europeo. Para la AIReF, sin esta revisión de calendarios y plazo, los PEF "dejan de ser un elemento fundamental de presupuestación realista a medio plazo y se convierten en una mera formalidad".

Además de estas recomendaciones de carácter general, la AIReF formuló recomendaciones particulares a las CCAA de Navarra, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura y Región de Murcia.

En cuanto a las corporaciones locales, la AIReF recomendó la instrumentación de mecanismos para desbloquear situaciones de dificultad para la aprobación de un PEF, y por otro, que se garantice la coherencia de los PEF con los planes de ajuste.

Hacienda cree que hay que tener en cuenta que los PEF y los planes de ajuste tienen horizontes temporales diferentes y que los mecanismos informales existentes son suficientes. Además, invitará a la AIReF a participar en la próxima reunión de órganos de tutela financiera.

