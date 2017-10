330 43

Economía.- El 55% de los inversores internacionales no consideran Cataluña destino de inversión por la crisis política

El 15% de los inversores encuestados reducirá ligeramente sus inversiones en España dado el contexto de incertidumbre política

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El 55% de los inversores internacionales "no va a tener en cuenta" a Cataluña como destino de inversión mientras se mantenga la situación de incertidumbre política, de acuerdo a la última actualización del informe 'Spain as an Investment Opportunity' elaborado por Kreab.

A través de este documento, la firma internacional de consultoría de comunicación, reputación y asuntos públicos analiza anualmente la percepción de los inversores internacionales sobre España como destino de inversión, así como sus perspectivas para el presente año.

Tras la actualización del primer informe, que recoge la valoración de los inversores internacionales sobre la actual incertidumbre política en Cataluña, más del 80% de los encuestados considera que los últimos acontecimientos ocurridos en la comunidad autónoma catalana "tendrán un impacto negativo o muy negativo en sus decisiones de inversión".

Por otro lado, un 10% del total "tampoco tendrá en cuenta el resto de España" en sus inversiones en el actual escenario de incertidumbre. Además, el 15% de los inversores encuestados "reducirá ligeramente sus inversiones en el conjunto del país dado el actual contexto".

Adicionalmente, del total de inversores consultados que asegura que mantendrá sus inversiones en Cataluña a pesar de este escenario, un 45%, el 15% ha afirmado que va a "reducir considerablemente sus inversiones en la comunidad autónoma" y un 10% lo hará "ligeramente". Por el contrario, sólo el 15% de estos inversores considera que la crisis en Cataluña "no va a afectar negativamente a sus estrategias".

LA INCERTIDUMBRE POLITICA, PRINCIPAL FACTOR DE RIESGO PARA INVERTIR

El pasado mes de julio, cuando Kreab elaboró la segunda edición del informe 'Spain as an Investment Opportunity', el resultado arrojaba un "notable optimismo sobre España como destino de inversión", aunque los encuestados consideraban que la incertidumbre política era el principal factor de riesgo a la hora de invertir en España.

Ahora que el conflicto independentista en Cataluña "se ha agudizado", parece que los inversores "están posponiendo sus decisiones de inversión" e incluso "reduciendo su exposición a la región con el objetivo de reducir el riesgo", explican los expertos de Kreab.

En el informe de julio de 2017, el 96,6% de los encuestados tenían una "percepción positiva o muy positiva sobre la economía española" para este año. El 93% de ellos recomendaba España como destino de inversión y el 76% esperaba que su inversión en España aumentase este año en comparación con el 2016.

