¿Qué pasará si no hay acuerdo con el Brexit en diciembre? Un 2018 de caos aéreo, falta de alimentos y medicinas

Bruselas da más plazo a May para alcanzar un acuerdo económico

El éxodo bancario puede contagiar a las aerolíneas

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May. EFE

La Cumbre de la Unión Europea ha dado una patada hacia delante a las negociaciones del Brexit para el próximo mes de diciembre cerrando en falso los desencuentros del Reino Unido y del bloque comunitario. El riesgo de que no haya acuerdo no se reduce y solo desplaza a final de año el abismo que supondría un divorcio traumático. La situación provocaría un desastre regulatorio para empresas y ciudadanos. l Londres culpa a la UE de frenar el Brexit para elevar la factura

Tras el discurso en Florencia de Theresa May, la expectativa era que la reunión de los líderes europeos, que se celebra en estos días en Bruselas, sirviera de pista de aterrizaje de las negaciones en los puntos calientes y divergentes: derechos ciudadanos, frontera en las dos Irlandas y la factura que tendrá que pagar.

Bruselas ha dado un voto de confianza al Gobierno británico proponiendo empezar los trabajos preparatorios para la segunda fase de las negociaciones de final de año, pero ha subrayado que no hay acuerdo en los temas principales. Para esas fechas se deberían comenzar a definir las nuevas relaciones comerciales entre Londres y el resto de sus ex socios.

Donde todo está encallado es en la deuda que está dispuesto asumir Reino Unido por salir de la Unión Europea. May se sigue negando a poner cifra concreta e intenta disimular sus intenciones, comprometiendo aportaciones presupuestarias durante dos años, con el objetivo de vincular la factura final con las nuevas relaciones que se establezcan.

Huida de bancos

La situación de incertidumbre para la economía y las empresas está enquistada y está afectado ya a la vida diaria de los británicos. Desde abril la libra se ha depreciado alrededor de un 7% presionando a los precios de productos y servicios. La inflación se ha disparado al 3%, lejos del objetivo del Gobierno y el Banco de Inglaterra, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo. Brookings Institution estima que los ingresos per cápita se reducirá en un 2,6% agudizándose la situación. Los bancos han sido los primeros en reaccionar sacando sus sedes de Londres para mantener su tarjeta bancaria europea y seguir operando en el continente.

El sector financiero se enfrenta a un aislamiento si siguen en Reino Unido, pero, ¿qué pasa con el resto de sectores? Las previsiones para una ruptura abrupta entre el país y el bloque comunitario dan miedo. Hasta 2030 la economía británica tendrá un impacto de 450.000 millones de euros, según el banco holandés Rabobank, con pérdidas de 17.000 millones de libras en exportaciones.

Sector aéreo

El caos afectará a todos los sectores empezando por el sector. Ryanair, la aerolínea británica, ha anunciado que tiene planes de contingencia porque teme que durante algunos meses se cierre el espacio aéreo entre Reino Unido y el resto de Europa al no mantenerse el actual marco legal.

El propio Gobierno de May admite este extremo. El ministro de Economía, Philip Hammond, espera que no se llegue a esta situación gracias a nuevos acuerdos políticos. EasyJet ya ha creado una nueva sede europea en Viena para esquivar un posible cierre de los cielos. En cualquier caso, haya o no acuerdo sobre el Brexit, habrá que alcanzar un nuevo espacio regulatorio, aunque se produzcan acuerdos bilaterales entre países, algo que con casi toda seguridad reducirá el actual tráfico aéreo.

Comida

También puede producirse grandes problemas en el sector de la alimentación. A los grandes distribuidores les preocupa que los productos de importación se pudran en la frontera, especialmente los frescos.

El sector ya sufre la caída de la divisa y el descenso de las ventas. Nuevas presiones inflacionistas golpearían más a la economía británica. Las subidas de los precios podría subir un 22% adicional por nuevos aranceles, según advierte British Retail Consortium, si no hay acuerdo.

Las patronales de agricultura también están alertando sobre la falta de mano de obra que está provocando el Brexit, con lo que se está perdiendo cosechas de temporada. Temen que todavía sea más grave.

Sector farmacéutico

El sector farmacéutico se está jugando la libre circulación de medicinas. Habrá un vacío en los registros de los medicamentos y las pruebas a las que son sometidos los productos farmacéuticos. El problema es grave para las compañías farmacéuticas y biotecnológicas cuyos productos a veces llevan años fabricar, probar y comercializar por la regulación.

El presidente ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha advertido que Reino Unido no podrá forjar nuevos acuerdos comerciales, establezca un nuevo marco regulatorio y desarrolle nuevos procedimientos para que la industria no se vea afectada. A ello se une que Reino Unido perderá la Agencia Europea de Medicamentos y el derecho a vender sus productos en el resto de Europa.

Industria

Uno de los más afectados será el automotriz que depende de las exportaciones para vender coches fuera de las islas, pero también lo hace de las importaciones de los componentes en la fabricación y ensamblaje. La patronal de fabricantes estima que las tasas podrían aumentar el coste de los automóviles importados en 1.500 libras de media, pero también en crecimiento de costes de fabricación.

Como el campo británico, la restauración y hoteles dependen de la mano de obra inmigrante. El sector se enfrenta a una seria crisis si no hay acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos europeos en el país.

