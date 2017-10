Andrej Babis, el Donald Trump checo que amenaza con dividir más a Europa

De hecho Babis se beneficiara de la decisión que tomo hace mas de dos años el banco central checo al debilitar la corona y facilitar un boom de la exportaciones cuando él era ministro de finanzas. Tal como menciona el articulo la recaudación fiscal ha mejorado muchísimo, la gente tiene mas confianza, ahorra menos y gasta mas, la construcción de casas, los coches etc. el consumo interno también empuja, los checos están en general contentos y no les falta trabajo, muy al contrario tiene problemas para encontrar gente.



La región central donde se halla la capital Praga es muy productiva y su renta per capita esta muy por encima de la media europea, no así el resto de las regiones que van a un ritmo mas lento.



El mensaje de Babis ha calado y la oligarquía local entiende y hacer entender a la población que la independencia monetaria es importante mantenerla.



No creo en la deriva de Chequia hacia posiciones políticas como las de Polonia y Hungría, entre otras cosas porque este país aunque no lo parezca esta muy unido a la economía e inversión alemana, geoestrategicamente es el patio trasero de Alemania, no es peyorativo, muy al contrario es una realidad conveniente para los checos