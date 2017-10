330 43

Aznar pide "profundizar" en la reforma laboral para bajar el paro y reducir más impuestos

19/10/2017 - 14:50

- "Tenemos un sistema de bienestar que absorbe muchos recursos y no cumple suficientemente sus objetivos"

- Aboga por acabar con "el monopolio público en la provisión de bienes y servicios" del Estado de bienestar

MADRID/VALENCIA, 19 (SERVIMEDIA)

El expresidente del Gobierno y presidente de la Fundación FAES, José María Aznar, pidió este jueves "profundizar" en la reforma del mercado de trabajo para conseguir reducir el paro y apostó además por una "reforma integral del sistema impositivo" en España para mejorar el crecimiento económico.

Aznar hizo estas declaraciones durante la clausura del Foro #IdeasFaes en Valencia, una jornada sobre la educación y la sanidad como ejes de la igualdad de oportunidades y el Estado de bienestar, que supone la primera actividad de este foro fuera de Madrid.

En un discurso duro contra el desafío independentista en Cataluña, Aznar centró buena parte de su intervención en la necesidad de continuar con las reformas en España para "contribuir al crecimiento y no para lastrarlo", ya que considerar que "la obligada pero indeseable concentración del debate político en asuntos identitarios" puede posponer otros debates que considera "inaplazables".

El presidente de FAES indicó que "nadie que esté verdaderamente preocupado por la desigualdad y la pobreza en España debería oponerse a una revisión profunda de nuestro sistema de bienestar" e instó a trabajar en dos prioridades.

"A profundizar en la reforma del mercado de trabajo, aumentando los niveles de flexibilidad y de calidad en el empleo. A una reforma integral del sistema impositivo, diseñada para contribuir al crecimiento y no para lastrarlo", dijo.

Aznar aseveró que el sistema de bienestar en España "camina hacia un serio desafío de sostenibilidad financiera, más aún a la luz de los retos demográficos que afrontamos", y advirtió de que "es menos eficaz que la mayoría de nuestros socios de referencia cuando se comparan sus efectos redistributivos sobre la desigualdad".

EL SISTEMA DE BIENESTAR NO CUMPLE OBJETIVOS

Aznar no tuvo reparos en afirmar que "tenemos un sistema de bienestar que absorbe muchos recursos y no cumple suficientemente sus objetivos". Señaló que las razones no hay que buscarlas en los impuestos que pagan "los ricos", sino en otras "verdaderas razones".

En particular, afirmó que el mercado de trabajo sigue registrando una tasa de paro del 17% y mantiene a millones de trabajadores poco cualificados y de baja renta al margen cinco años después de la reforma laboral de 2012, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa.

Señaló también al sistema educativo, "necesitado de mejora en sus niveles de calidad, que alimenta la dualidad del mercado laboral y que no está cumpliendo con su misión de proporcionar igualdad de oportunidades para todos".

Además, cargó contra un sistema fiscal "caracterizado por muchos impuestos, altos y complicados, que distorsionan el comportamiento de personas y empresas y lastran el crecimiento económico, limitando la capacidad recaudatoria".

El expresidente del Gobierno pidió además una reforma de la provisión de los servicios públicos de sanidad y educación para apostar por la colaboración público-privada, la apertura a la competencia de la provisión privada de bienes y servicios públicos y aumentar los espacios de libertad de elección para las personas.

Todo ello, argumentó, "depara resultados muy superiores, en términos de coste y de satisfacción del usuario, al monopolio público en la provisión de estos bienes y servicios".

Manifestó que existen "evidencias internacionales muy ilustrativas a este respecto" en países "como Suecia que, extremando la generosidad del sistema de bienestar y sus ineficiencias de gestión, lo llevaron a la quiebra".

"Hoy disfrutan de sistemas eficientes y sostenibles en los que impera la libertad de elección del contribuyente y competencia privada en la provisión de sanidad y educación", añadió.

Para Aznar, "nuestro modelo de bienestar es demasiado importante como para no tener en cuenta los riesgos que afronta" y alertó de que "si no introducimos nueva información al modelo en forma de nuevas reformas, las muestras de insostenibilidad serán cada vez más evidentes".

Finalmente, defendió que la historia de las reformas en España "ha sido siempre una historia de éxito", porque "siempre que hemos optado por mayor apertura, por mayores espacios de libertad, por dar más protagonismo a la sociedad, los resultados han sido positivos y mucho más rápidos de lo que cabría esperar".

19-OCT-17

