Ugt aplaude la aprobación definitiva de la ley de contratos del sector público

19/10/2017 - 14:51

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

UGT aplaudió este jueves que el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público salga adelante de manera definitiva, tras ser aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Servimedia, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó su agradecimiento a los grupos que han dado su apoyo para que esta ley salga adelante porque "seguramente es uno de los elementos más importantes para revertir los efectos contrarios que tiene la reforma laboral", y por eso "me parece especialmente importante".

Preguntado por el Plan Presupuestario para 2018 remitido a Bruselas por el Gobierno en el que, entre otras, figura una ausencia de subida salarial para los funcionarios, Álvarez consideró que atribuirlo a la falta de nuevos Presupuestos "es una mala excusa".

"El que no haya Presupuestos no es una condición que impida que se puedan revisar (los salarios públicos), al igual que no impide que las pensiones se puedan revisar por encima del 0,25%", según Álvarez.

A su juicio, "el Gobierno aprovecha esta coyuntura para, por la puerta de atrás y sin debate previo aprovechando que hay un tema que lo monopoliza todo, no tener que dar explicaciones a los ciudadanos de su política presupuestaria".

También señaló que es "escandaloso" que el Ejecutivo asegure que las negociaciones están abiertas con los sindicatos en distintos temas laborales cuando "ha habido una reunión" al respecto con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por lo que concluyó que "si todo lo que va a Bruselas tiene la misma consistencia, es un proyecto (presupuestario) que es poco consistente".

El responsable de UGT realizó estas declaraciones tras clausurar una jornada en Madrid sobre el medio ambiente en la que advirtió de que "el planeta se agota" y ante esta situación, UGT "tiene que ser una voz que de manera clara y nítida plantee soluciones", y por ello, "nos gustaría abrir un camino para que el sindicato pueda hacerse eco de los problemas" medioambientales en España y "ser vanguardia de la defensa de los derechos de las personas".

