Recuperar la normalidad financiera de los 90 es como esperar que vuelva 'La Macarena'

Como suban los tipos de interés lo que ha pasado en Grecia no sera nada comparado con lo que pasará en España:



No podremos pagar ni los intereses de la deuda, tendremos que reducir a tope las pensiones, el que se ponga enfermo cola de espera de años , reducción al mínimo de las ayudas sociales como paró , pensiones de viudedad , etc. Y los que tenemos hipoteca cuando empiecen a subir las cuotas , ni te explico.Pero eso sí seremos líderes en corrupción , inversiones que no sirven nada más que para que se hagan ricos los de siempre, indemnizaciones a costa de los españoles y politización de toda la sociedad .