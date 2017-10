330 43

De Guindos descarta un colapso de la banca en Cataluña: "No va a haber corralito"

19/10/2017 - 13:20

Afirma que la decisión de los bancos de sacar su domicilio social de Cataluña fue "razonable"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha descartado que se vaya a producir un colapso de la banca en Cataluña fruto de las tensiones políticas y ha dejado claro que "no va a haber corralito".

"Las dos principales entidades están perfectamente bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo de Garantía de Depósitos español, tienen todo el apoyo del Gobierno español", ha apuntado el ministro, que ha pedido no adelantar acontecimientos y que no se genere "ningún tipo de expectativa irracional" que, "además, no se va a cumplir".

Al contrario, el responsable económico del Gobierno ha confirmado que "desde que se anunció el cambio de domicilio hay entradas netas de depósitos en los bancos catalanes". "Lógicamente, la decisión que tomaron las entidades financieras fue razonable", ha añadido.

"Desde que se anunció, la información diaria es que hay entradas netas en los bancos que cambiaron su domicilio", ha señalado el ministro, que adelantó esta información el pasado martes.

Preguntado sobre si afectará económicamente a los ciudadanos catalanes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que contempla mecanismos excepcionales para que el Ejecutivo controle la actividad de la Comunidad Autónoma y que nunca se ha puesto en marcha en España, De Guindos ha señalado que "el Gobierno está haciendo todo lo mejor y todo lo que está en su mano para garantizar la prosperidad de la sociedad catalana y la sociedad española en su conjunto".

Así se ha pronunciado este jueves el titular de la cartera económica en el Congreso, donde ha asistido al Pleno para la convalidación del real decreto-ley en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que permite a las compañías cambiar su domicilio fiscal sin necesidad de aprobarlo en junta de accionistas.

Precisamente, este mismo jueves expiraba el segundo plazo dado por el Gobierno al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para dar respuesta a su requirimiento. En su carta, el regidor catalán ha reiterado su oferta de diálogo sobre Cataluña y ha planteado la posibilidad de que se declare la independencia si se activa el artículo 155.

