Guindos: "No habrá corralito en Cataluña y CaixaBank y Sabadell tienen ya entradas netas de depósitos"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha garantizado que no habrá ningún "corralito" en Cataluña y ha recordado que las dos principales entidades financieras catalanas, Caixabank y el Banco Sabadell, están "bajo el paraguas" del Banco Central Europeo y del Fondo de Garantía de Depósitos.

"No, no, en absoluto. No generemos ninguna expectativa irracional"", ha contestado De Guindos a los periodistas en el Congreso al ser preguntado por la posibilidad de que se produzca un "corralito".

Los bancos, ha dicho, "tienen todo el apoyo" del Gobierno y esa eventualidad no se va a producir, ha asegurado el ministro, que también ha explicado que en los últimos cinco días se han producido "entradas netas" de depósitos en los bancos que cambiaron su sede social de Cataluña a otras zonas de España.

Sobre una posible paralización de la venta de Bankia a causa de la crisis institucional catalana, De Guindos ha dicho que "habrá que analizarlo", que agregó que "estamos viendo las ventanas de oportunidad y si efectivamente se presenta una lógicamente intentaremos aprovecharla".

El titular de Economía explicó que "en estos momentos hay una situación de incertidumbre que afecta a muchas decisiones". En todo caso, aseguró estar "convencido" de que la crisis catalana "se va a solventar" y "continuaremos con la privatización de Bankia lo antes posible".

"Na había ningún tipo de presión"

Dado que las ventanas de liquidez del BCE quedarían "inmediatamente abortadas" para las empresas con domicilio en Cataluña, De Guindos ha indicado que los grandes bancos catalanes (CaixaBank y Sabadell) se han ido "inmediatamente", debido a que "no tenían alternativa" porque "no pueden vivir sin acceso a un Banco Central en euro", descartando "teorías conspiratorias".

El ministro ha negado que haya habido "ningún tipo de presión". "No he llamado absolutamente a nadie, estoy convencido de que no ha llamado absolutamente nadie", ha aseverado en respuesta a las críticas realizadas desde Unidos Podemos, PDeCAT o ERC, a quienes ha pedido que no generen "dudas e incertidumbres". "A mi me duele que se vayan 800 empresas. Este éxodo de empresas pone de manifiesto las contradicciones de las políticas de la Generalitat", ha asegurado.

En este sentido, ha preguntado a los diputados que han sacado a relucir las presuntas presiones si el Gobierno también habría hecho llamadas como para que las reservas turísticas hayan caído alrededor de un 20%, las ventas de coche entre un 20% y un 25% o las ventas de grandes almacenes entre un 15% y un 20%, o que los clientes retirasen depósitos.

Además, "el cambio de domicilio social de las 800 empresas es solo un aperitivo si la independencia se llega a concretar, cosa que este Gobierno no va a dejar que suceda", ha remarcado De Guindos, quien ha insistido en que "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico estable" y ha culpado a las políticas "irresponsables" de la Generalitat de la situación actual en Cataluña.

