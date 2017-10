330 43

Cataluña. guindos asegura que no habrá ‘corralito’ bancario

19/10/2017 - 12:22

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó este jueves que no habrá 'corralito' (restricciones en la retirada de efectivo) para los clientes de entidades que operen en Cataluña, para subrayar que los bancos españoles están bajo el paraguas de las instituciones europeas.

Así lo indicó en los pasillos del Congreso de los Diputados tras el debate de convalidación o derogación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se facilita el traslado de la sede social de las empresas.

Respecto a la posibilidad de un 'corralito', el ministro aseguró que "no" habrá y pidió que "no adelantemos, en absoluto, acometimientos". Las entidades "están perfectamente bajo el paraguas del Banco Central Europeo y el Fondo de Garantía de Depósitos español y tiene n todo el apoyo del Gobierno", aseguró. "No generemos ningún tipo de expectativa irracional que, además, no se va a cumplir" porque "no va a haber corralito", comentó.

Preguntado por la salida de dinero CaixaBank y Sabadell, De Guindos explicó que desde que anunciaron el traslado de su sede social fuera de Cataluña "hay entradas netas de depósitos" en ambas entidades.

