Cataluña. guindos alerta de las consecuencias “terroríficas” de la independencia y ve la salida de más de 800 empresas sólo un “aperitivo”

19/10/2017 - 10:46

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, alertó este jueves de consecuencias económicas "terroríficas" de una hipotética independencia de Cataluña, para asegurar que la salida de más de 800 empresas que se ha producido en la región es sólo un "aperitivo" de lo que podría ocurrir.

Así lo indicó en el Pleno Congreso de los Diputados durante el debate de convalidación o derogación del real decreto ley de medidas urgentes en materia de movilidad de los operadores económicos dentro del territorio nacional, con el que se facilita el traslado de la sede social de las empresas.

De Guindos respondía así a las críticas del diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón, quien señaló que esta norma no habría sido necesaria "si hubiera cauces políticos, diálogo y un espacio razonable de sentido común", para acusar al Gobierno de querer generar miedo en la sociedad.

Desde la celebración del referéndum ilegal del 1-O más de 800 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña, entre las que se encuentran seis cotizadas del Ibex-35: Sabadell, CaixaBank, Gas Natural, Colonial, Abertis y Cellnex.

El ministro indicó que "las causas de lo que está pasando son las políticas del Gobierno de la Generalitat", para agregar que "entiendo que las salidas de empresas escuezan en determinados ambientes".

"Los que generan riqueza y empleo ponen de manifiesto las políticas fuera de la realidad y enloquecidas de la Generalitat", aseguró el titular de Economía, quien acusó a los independentistas de "arrancar de cuajo" la seguridad jurídica.

Según De Guindos, la salida de más de 800 empresas "es únicamente un aperitivo de lo que podría llegar a ocurrir" si la independencia se llegara a materializar, "algo que este Gobierno no va a permitir".

El ministro subrayó si "no hay sociedad que prospere sin un marco jurídico relativamente estable" y señaló que "la independencia sería terrorífica y un suicidio económico para Cataluña".

El titular de Economía expuso que Cataluña quedaría fuera de UE y la zona euro, que el 70% de sus producción estaría sujeta a aranceles y restricciones comerciales, que se contraería el flujo de crédito, la región no tendría acceso a los mercados, habría "dudas" sobre los depósitos de los ciudadanos y no se podrían pagar servicios públicos como la sanidad o la educación.

Según De Guindos, las restricciones de crédito que se produjeron durante los años de la crisis serían un "chiste" comparadas con lo que podría venir.

El ministro dijo que los dos grandes bancos catalanes (CaixaBank y Sabadell) se han ido "inmediatamente", una decisión para la que no hay que buscar "teorías conspiratorias", ya que "no tenía alternativas" al no poder quedarse sin el paraguas europeo.

