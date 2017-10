330 43

Economía/Laboral.- ATA propone incentivos para que los autónomos coticen más pero no tributar en función de sus ingresos

br /> MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha defendido este miércoles en el Congreso un sistema de incentivos para conseguir que los autónomos aumenten su base de cotización, pero rechazando un sistema de tributación en función de su nivel de ingresos.

Durante su comparecencia ante la subcomisión que estudia en la Cámara Baja la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), Amor ha defendido que adecuar las cotizaciones a los ingresos de forma obligatoria implicaría subir las cuotas al 75% de los autónomos, y que por ello rechazan esa opción.

En todo caso, sí que ha expresado la necesidad de que los autónomos aumenten su base de cotización ya que, ha asegurado, un 80% lo hace por la base mínima por la incertidumbre que conlleva el trabajo por cuenta propia, pero también por desconocimiento. Por ello, aboga por que los que por su nivel de ingresos se lo puedan permitir coticen más, y que los que no pueden, coticen menos.

TARIFA PLANA JOVEN DE 30 EUROS

Para ello propone remitir a cada trabajador una simulación de las prestaciones, pensión incluida, a la que tienen acceso por su cotización --y la que podrían recibir aumentando su base en 100 euros-- y abrir una ventana entre enero y febrero para poder realizar aportaciones voluntarias, lo que permitiría elevar la base de cotización sin aumentar la cuota mensual.

Para los que no puedan elevar su base de cotización, el presidente de ATA ha propuesto aplicar los tipos mínimos del régimen de autónomos agrarios (el 18,75% + 3,3%) a aquellos que ingresen más que el salario mínimo pero no lleguen a la base mínima, y a los que no lleguen al salario mínimo una tarifa plana de 50 euros de dos años prorrogable a otros dos.

Asimismo, ha propuesto la creación de una tarifa joven para aquellas personas menores de 25 años que se den de alta y que estén cursando estudios universitarios o de Formación Profesional.

DARSE DE ALTA DEBE SER OBLIGATORIO

Otras de las cuestiones analizadas por Lorenzo Amor ante la subcomisión han sido las de la parcialidad y el sistema de segunda oportunidad. Así, aboga por que sea obligatorio darse de alta en el RETA, y que sólo estén exentos los que demuestren ingresos que no alcancen a la mitad del SMI anual y demuestren ausencia de actividad de forma continuada en dos meses, o cuatro meses discontinuos, en un período de un año.

Asimismo, ha propuesto que sean autónomos habituales los titulares o arrendatarios de locales, despachos abiertos, vehículos afectos a actividad --incluidos los que estén cedidos al uso--, los adscritos a un colegio profesional sin plan privado de pensiones o los que ejerzan su actividad bajo autorización o licencia administrativa.

En este sentido, también cree que la parcialidad no debe estar ligada a un horario, y ha sugerido que los que trabajen a tiempo completo por cuenta ajena y tengan actividad por cuenta propia puedan cotizar parcialmente en el RETA. También ha llamado a estudiar si actividades que sí estén reguladas con horario, como la venta ambulante, pueden acogerse a esta fórmula.

TRES MESES CON PRESTACION POR AÑO COTIZADO

Respecto a la segunda oportunidad, Amor considera que la actual prestación por cese de actividad "está demasiado encorsetada" y su normativa "muy rígida", por lo que ha pedido asemejarla a una prestación por desempleo --percibiendo tres meses de prestación por año cotizado-- e incluir un plan de prestaciones para los que la agoten.

Asimismo, también ha reclamado el diseño de itinerarios de inserción para los que cierren su negocio y agoten el cese de actividad y que se exima el pago de intereses, igual que los empresarios y los autónomos societarios pueden acceder a quitas con Hacienda o con la Seguridad Social.

Por último, Amor ha propuesto varias medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social en 3.500 millones de euros: un sistema para los autónomos societarios fuera del Fogasa y del desempleo (creen que al gestionar sus cuotas, sueldos y retenciones se aumentarían las cotizaciones), el destope de las bases máximas y bajar el límite de 35 años a 25 para compatibilizar trabajo y pensión.



