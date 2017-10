330 43

Economía/Laboral.- Báñez asegura que los pensionistas han sido el colectivo "mejor tratado" en España desde 2011

Advierte de que la "irracionalidad" del Gobierno catalán y su pretensión de romper la caja única es la "gran amenaza" actual para el sistema

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado este miércoles que los pensionistas han sido el colectivo "mejor tratado" desde 2011, al tener actualmente pensiones "más altas y mejores" de las que tenían hace seis años.

En el Pleno del Congreso y en respuesta a una interpelación de la diputada socialista María Mercè Perea i Conillas, la ministra ha resaltado que hoy se pagan un 8% más de pensiones que en 2011, con una cuantía media de 1.065 euros, y que la tasa de riesgo de pobreza de los jubilados mayores de 65 años se ha reducido a la mitad desde 2011, desde el 23% al 11% en 2015, de acuerdo con datos de Eurostat.

Además, ha añadido, los pensionistas han ganado casi 2.000 millones de euros de poder adquisitivo desde 2013: 108 millones de euros en 2013; 500 millones en 2014; 860 millones en 2015, y 530 millones en 2016. "Son ganancias moderadas, pero son ganancias", ha apuntado la ministra ante las críticas socialistas.

Asimismo, Báñez ha destacado que la tasa de sustitución (relación entre la cuantía de la pensión y el último salario percibido) ha crecido seis puntos desde 2011 y llega casi al 70% en las nuevas pensiones. En el caso de las nuevas pensiones del Régimen General, la tasa de sustitución "supera el 94%", según la ministra.

Báñez ha resaltado que la tasa de sustitución en España es 8,5 puntos superior a la de Francia; 15 puntos superior a la de Alemania y 20 puntos superior a la de la media europea.

Ante las acusaciones de la diputada socialista de que el Gobierno no cumple con las recomendaciones del Pacto de Toledo, la ministra ha indicado que el Gobierno ha "cumplido escrupulosamente" con ellas al haber adoptado medidas como la separación de fuentes de financiación, el impulso al llamado envejecimiento activo y el plan de lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad Social, que desde 2012 hasta la actualidad ha supuesto "un ahorro global para el sistema de más de 19.750 millones de euros".

La ministra ha subrayado que sólo hay dos maneras de subir las pensiones: con crecimiento y con empleo, o con subidas permanentes de los impuestos. "El Gobierno quiere lo primero. En ese camino vamos a seguir y espero que nos acompañen", ha apuntado Báñez, que ha destacado que hasta agosto se ha registrado un récord en recaudación por cotizaciones sociales de 72.200 millones de euros.

La titular de Empleo ha asegurado que la gran prioridad del Gobierno es mejorar la sostenibilidad del sistema y hacerlo desde el conenso, a través del Pacto de Toledo. Por ello, ha reprochado al PSOE sus iniciativas en la Cámara en materia de pensiones, ya que "distorsionan y perturban" el diálogo "constructivo" que está desarrollando la Comisión del Pacto de Toledo.

"Tenemos uno de los mejores sistemas de Seguridad Social del mundo (...). La relación entre el último salario y la pensión percibida es una de las altas de la OCDE", ha señalado la ministra, que ha destacado además que, gracias a la reforma de 2013, las pensiones "no se congelarán nunca en España".

Durante su intervención, la ministra ha reiterado que la "situación de irracionalidad" del Gobierno catalán es actualmente "la gran amenaza" para el sistema de pensiones, pues la Generalitat pretende romper la caja única y poner de esta manera "en riesgo" 1,5 millones de pensiones, las que se reciben en Cataluña. En este sentido, ha garantizado que el Gobierno no permitirá la quiebra de la caja única y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas catalanes.

PSOE: "SU POSTURA ES DELEZNABLE"

Por su parte, la diputada socialista María Mercè Perea ha reprochado a la ministra que saque a colación el tema catalán para "no dar la cara con las pensiones". "Es muy feo lo que está haciendo (...) Vienen a tapar sus vergüenzas con el tema de Cataluña", le ha dicho Perea, que además ha avisado a la ministra de que el PSOE llevará a la Cámara tantas iniciativas de pensiones como hagan falta para conseguir volver a la situación previa a la reforma de 2013.

Según ha denunciado, esta reforma "condena a la pobreza" a más de 9,5 millones de pensionistas que, con la actual fórmula de revalorización de las pensiones (no vinculada al IPC, sino a la evolución de los ingresos y gastos del sistema), podrían perder un 20% de poder adquisitivo en diez años si el IPC se mantuviera constante en torno al 1,7%.

La diputada socialista ha criticado que mientras las pensiones sólo se han revalorizado un "exiguo" 0,25%, el mínimo establecido, con un coste de entre 200 y 300 millones de euros, los pensionistas, en cinco años, han tenido que traspasar 5.000 millones a las arcas públicas por culpa del copago farmacéutico.

"¿Qué me está contando? ¿Que no hay pérdida de poder adquisitivo? ¿Que la tasa de pobreza ha disminuido? Usted no conoce las casas de las familias. Es deleznable la postura del Gobierno", ha subrayado Perea.

La diputada, que ha acusado además al Ejecutivo de gastarse la hucha de las pensiones, ha pedido al Gobierno que derogue la reforma de 2013; asuma las recomendaciones del Pacto de Toledo, entre ellas la que insta a financiar con la imposición general las ayudas al empleo, y garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones como mandata el el artículo 50 de la Constitución.

