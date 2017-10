El Gobierno contempla sustituir a Junqueras si aplica el 155 y reforzar el control sobre la Hacienda catalana

para el 1



represion es cuando no puedes exponer tus ideas por temor a represalias. vete con una bandera de españa por barcelona y me cuentas.



el odio que teneis a los españoles no lo entiendo encima quereis despues del desprecio continuo hacia nosotros os molesta que no compremos productos catalanes pero que malos que somos dios mio.



barcelona me encanta soy cule pero que no vuelvo de vacaciones lo sabe dios.



ahora que os va muy bien por la gran afluencia de turismo no quereis sentaros a comer en la misma mesa que los de castilla y leon, aragon y andalucia.



espero y deseo que la situacion se revierta y los empresarios que se marchan no vuelvan.



un saludo uno de burgos