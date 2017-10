330 43

JP Morgan Asset Management sigue "apostando por España" porque sus fundamentales "son sólidos"

18/10/2017 - 12:20

Espera tres subidas de tipos de la Fed en 2018, mientras que el BCE no comenzará a hacerlo hasta finales del próximo año

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La subdirectora de Estrategia de JP Morgan Asset Management España y Portugal, Lucía Gutiérrez-Mellado, ha explicado que la gestora sigue "apostando por España", a pesar de la situación de Cataluña, ya que sus fundamentales "son sólidos".

"Es verdad que los temas geopolíticos provocan volatilidad en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo en lo que hay que fijarse es en cómo están los fundamentales de las economías y las compañías, que son sólidos en Europa y en España", ha señalado.

Preguntada en un desayuno informativo con medios por si las tensiones con Cataluña afectan a las previsiones de la gestora sobre el país, la responsable ha indicado que "la situación en España sigue siendo buena".

"Seguimos apostando por España y, de momento, no pensamos hacer ningún cambio mientras el crecimiento siga siendo sólido y las compañías lo demuestren, es lo importante y en lo que nos fijamos a la hora de invertir", ha apuntado.

Para Gutiérrez-Mellado, aunque las previsiones de España se hayan rebajado a la baja, a la gestora no le preocupa ese cambio y le parece que "el crecimiento sigue estando en un nivel aceptable". "No hemos cambiado nada" y "a día de hoy no hay ningún cambio en carteras", ha insistido.

El Gobierno anunció esta semana que ha rebajado en tres décimas, del 2,6% al 2,3%, su previsión de crecimiento económico para 2018, mientras que ha elevado en una décima, del 2,2% al 2,3%, su estimación de déficit público para el próximo año, como consecuencia del impacto de la situación política en Cataluña y por la ausencia de los Presupuestos de 2018.

Por otra parte, la responsable de JP Morgan Asset Management ha valorado que un problema de la mayoría de los clientes españoles es que tienen sus carteras posicionadas en activos muy conservadores que "no están pagando nada o casi nada".

En este sentido, Gutiérrez-Mellado ha recomendado que, "claramente", lo que tiene que hacer este tipo de clientes es "empezar a asumir algo más de riesgo".

SUBIDAS DE TIPOS

La responsable ha señalado que la gestora espera una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos en diciembre y otras tres de cara al año que viene.

Respecto al Banco Central Europeo (BCE), la expectativa de la gestora es que en su próxima reunión, que se celebrará el próximo 26 de octubre, anuncie el inicio de la reducción de su programa de compras, que terminará a finales del año que viene. "En el momento que termine el programa de compras, empezarán a subir los tipos de interés", ha explicado.

JP Morgan Asset Management, sin embargo, no espera que el Banco de Japón comience aún a retirar sus medidas de estímulo, ya que "aunque la inflación está subiendo, todavía está muy por debajo del nivel que quiere" el banco central nipón.

Según ha dicho, "sigue habiendo margen para que la renta variable lo haga bien en Estados Unidos y Europa" debido a la situación actual, en la que los tipos de interés van a subir, pero aún están lejos de los niveles cercanos al 4%.

No obstante, ha aclarado que la rentabilidad que se puede esperar para los activos será "algo más baja" que las que se han visto en los últimos años. "Van a seguir siendo atractivas, pero más bajas", ha añadido.

Concretamente, en relación con la renta variable de Estados Unidos, ha apuntado que donde se aprecian más oportunidades es en los sectores más cíclicos y donde menos en los defensivos, que son "menos atractivos desde el punto de vista de la valoración".

PUBLICIDAD