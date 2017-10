330 43

(Amp) Montoro espera que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos para 2018 "en las próximas semanas"

18/10/2017 - 12:02

"Si no presentan unos PGE y no podemos presentar leyes porque afectan a los PGE, ¿qué hacemos aquí 350 diputados?", pregunta Podemos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha avanzado este miércoles en el Congreso que espera que la negociación para sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado dé sus frutos y el Consejo de Ministros pueda aprobar un proyecto "en las próximas semanas".

"No vamos a cejar para que llevemos adelante esa negociación y en las próximas semanas podamos presentar un proyecto de Presupuestos que, si no estuviera aprobado para el 1 de enero, no tarde en estar aprobado para las primeras semanas del año 2018 y, de esa manera, sus efectos serían los menos perturbadores posibles", ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ministro contestaba así al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que le ha preguntado por los tiempos que maneja el Gobierno para llevar al Congreso un proyecto de ley de Presupuestos. En su respuesta, ha justificado su retraso alegando que las cuentas habrían sido rechazadas por no contar el Ejecutivo con "los apoyos garantizados" para sacarlos adelante.

Montoro también ha tenido que hacer frente a esta cuestión en el Congreso ante la pregunta del diputado de Podemos Segundo González, al que ha reiterado su intención traer las nuevas cuentas al Congreso "cuanto antes".

"Cuando tengamos los apoyos necesarios. Somos un Gobierno en minoría y necesitamos los apoyos de otros partidos", ha apostillado. En este sentido, ha manifestado que "el Gobierno está convencido de que habrá Presupuesto para el próximo año", pero en todo caso ha invitado al diputado de la coalición de izquierdas a colaborar, tanto en la elaboración previa de las cuentas, como en su tramitación parlamentaria. "No sé si es pedir mucho en su caso, pero por pedir que no quede", ha manifestado.

PODEMOS: "UTILIZA LOS PGE PARA SECUESTRAR LA CONSTITUCIÓN"

Esta invitación ha sido declinada por González --"No me venga con cuentos"--, que le ha recordado que en la propia Constitución se establece que antes de tres meses de expirar las actuales cuentas, el Gobierno deberá llevar al Congreso un nuevo Presupuesto.

"Como no lo hizo, desde entonces está incumpliendo la Constitución. El problema es que está demasiado acostumbrado a incumplirla", ha dicho, recordando la anulación por el Tribunal Constitucional de la amnistía fiscal, y las "consecuencias muy graves" de la inevitable prórroga presupuestaria, ya que en 2017 implicó "la paralización práctica del conjunto de las inversiones del Estado".

Así, González ha acusado al Gobierno de "utilizar los Presupuestos para secuestrar la Constitución", y ha aludido al veto del Gobierno a 45 proposiciones de ley "con la excusa de la afectación presupuestaria". "Si ustedes no presentan unos Presupuestos y no podemos presentar leyes porque afectan a los Presupuestos, ¿qué hacemos aquí 350 diputados?", se ha preguntando, antes de invitar al ministro a presentar unas cuentas o a dimitir "antes de que le declaren inconstitucional": "España no aguanta más chapuzas".

"¿PARA QUÉ QUIERE QUE TRAIGAMOS UNOS PRESUPUESTOS?"

En su réplica, el ministro de Hacienda y Función Pública ha agradecido al portavoz de Presupuestos de Unidos Podemos su "ardor por que haya Presupuestos". "Ha hecho usted una tan apasionada defensa que no va a intentar contrarrestarla este modesto ministro", ha apostillado, ironizando que, después de ello, los diputados de Podemos "quedan comprometidos" con unas hipotéticas cuentas.

Después, Montoro ha rebajado el lamento de Podemos subrayando que, en el fondo, "da igual". "¿Para qué quieren que traiga unos Presupuestos que van a negar? Van a hacer una oposición constructiva", ha dicho, invitándoles a, si no apoyar las cuentas, al menos abstenerse ante ellas.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha tildado a Montoro de "hombre optimista" por unir al PSOE y a Podemos "con un acto de responsabilidad como el de apoyar unos Presupuestos". "De Podemos no lo espero, sí tenía cierta esperanza de que un partido que ha gobernado tanto, no decida justo en estos momentos aumentar la inestabilidad de España", ha aseverado.

CS LAMENTA QUE SUS PROPUESTAS CAIGAN "EN EL AGUJERO NEGRO

Girauta ha tratado de diferenciarse de González argumentando que su formación sí tiene la "legitimidad" de exigir la presentación de nuevas cuentas por haber colaborado "de manera constructiva", y ha lamentado "el agujero negro en el que han caído tantas expectativas" por el retraso en la presentación de unas nuevas cuentas.

Girauta ha recordado que en esas cuentas se incluía una rebaja en el IRPF, un incremento en los permisos de paternidad, "el inicio de la justísima y pertinente" equiparación salarial entre agentes de Guardia Civil, Policía Nacional y autonómica, y el fin del IVA cultural", entre otras medidas. "A quienes sean responsables, ¿cómo pueden conciliar el sueño por las noches?", se ha preguntado.

Montoro ha concedido la legitimidad de Ciudadanos por haber apoyado la aprobación del techo de gasto de las futuras cuentas, y la negociación de las mismas, y ha mostrado su deseo de poder aprobarlas "cuanto antes".

El ministro no ha contestado al diputado de la formación naranja, que le había preguntado si desde el PSOE le habían asegurado que no permitirían, ni con su apoyo ni con su abstención, la aprobación de las cuentas, pero ha invitado a los socialistas a entrar en la negociación. "Tiene usted toda la razón de la responsabilidad del PSOE. La tiene completamente", ha dicho.

