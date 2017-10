330 43

García Tejerina inaugura este miércoles Fruit Attraction, Meat Attraction, Vendibérica e Eat2go

18/10/2017 - 8:16

La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, inaugura este miércoles a las 11.30 horas, Fruti Attraction, la segunda Feria del mundo para el sector de frutas y hortalizas, y la primera edición de Meat Attraction, la feria del Sector Cárnico.

Según ha informado Ifema, ambos certámenes coinciden hasta el día 20, en la Feria de Madrid, con Vendimérica, la Feria Internacional del Vending, y con el primer The Eat2Go Show. En total, más de 1.800 se darán cita estos días en el recinto ferial de Ifema, entidad organizadora de los salones.

Fruit Attraction aborda su edición más completa con la participación de 1.500 empresas de toda la cadena de valor del sector hortofrutícola --lo que significa un 20 por ciento que el año anterior--, que mostrarán a los más de 60.000 visitantes profesionales de 110 países la mayor diversidad de contenidos, productos de vanguardia y los sistemas más innovadores de esta industria.

El Ministerio de Agricultura estará presente con un stand que acoge la campaña 'Fruta y verdura de aquí y de ahora', que tiene por objetivo fomentar el consumo de frutas y hortalizas entre la población, como alimentos fundamentales de una dieta equilibrada, y colaborar con el sector ayudando en la comercialización y en la exportación de estos productos.

Por otro lado, Ifema lanza junto con la patronal cárnica, Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), su nuevo proyecto, Meat Attraction, la Feria del Sector Cárnico, con el objetivo de convertirse en referente sectorial y de contribuir a la internacionalización de un sector, que representa la cuarta industria más importante de España y que genera un negocio de 22.600 millones de euros.

A tal fin, un total de 154 empresas, procedentes de seis países (España, Irlanda, Marruecos, Países Bajos, Portugal y Suecia) se dan cita los días 18 al 20 de octubre de 2017, en el Pabellón 3 de la Feria de Madrid, para dar a conocer su amplia oferta de productos y servicios.

Entre Meat Attraction, la primera feria española que atiende a este sector, y Fruit Attraction, afianzada como la segunda feria más importante de frutas y verduras a nivel internacional, Ifema quiere configurar el gran punto de encuentro del producto fresco del Sur de Europa.

Asimismo, el salón ha habilitado El foro Meat Attraction- Grupo Cooperativa Cajamar, un espacio de análisis y debate para tratar las cuestiones que más interesan al sector, como los desafíos a los que se enfrenta la industria cárnica; la internacionalización de las empresas, el papel de la carne en la alimentación, salud y el disfrute, la Industria 4.0.

Del 18 al 20 de octubre se darán cita también en la Feria de Madrid los sectores del vending y del food&delivery, con motivo de la celebración de la cuarta edición de la Feria Internacional del Vending, Vendibérica, consolidada como la principal exposición comercial para este sector de la Península Ibérica, y en The EAT2GO Show, el nuevo salón dirigido al take away & delivery industry del sur de Europa.

En total participarán 150 firmas expositoras procedentes de 7 países, lo que ha reforzado el perfil internacional de la convocatoria. Un aspecto que también se ha potenciado en la demanda, mediante la organización de un programa de compradores invitados que atraerá a 117 profesionales y prescriptores de 8 países.

De forma paralela a la exposición comercial, se desarrolla una intensa agenda de encuentros profesionales. Así, la programación arranca el 18 de octubre, con el Día del Café, que incluye actividades como una cata comparativa de un café expresso preparado en máquina de vending y en máquina de hostelería, y el VI Campeonato de Baristas de la Comunidad de Madrid Fórum Café.

Por su parte, The EAT2GO Show, es la nueva convocatoria organizada por Ifema, para la industria del Food Delivery & Take Away, y dirigida a los profesionales y propietarios de restaurantes y tiendas con servicio a domicilio y 'take away'.

