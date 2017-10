Las cotizaciones a la Seguridad Social dejan 4.500 millones menos de lo previsto en su mejor año

NO ha solución para el sistema de pensiones. Dejen de engañar al personal. Tenemos una tasa de natalidad de 1,3 y por debajo de 2,1 no hay sistema de pensiones viable, ni de capitalización ni de reparto. Y si a eso le añadimos el paro español y la alta carga fiscal que existe o la agresividad fiscal generalizada contra las empresas, va a ser imposible que se arreglen las pensiones en varias décadas.



Para que el sistema de pensiones funciones:



1) Hay que acabar con el adoctrinamiento ateo de la sociedad. El ateo ni tiene hijos, ni se sacrifica por su familia, ni tiene familia estable. Las familias duraderas y con hijos no las tienen los ateos, por mucho que sus traumas infantiles les impida reconocerlo. Las tienen las personas religiosas.



2) Hay que acabar con el acoso a los empresarios y autónomos. Ellos son los que crean empleo. Sin empresas el paro no bajará, con paro no habrá cotizantes, y con paro el salario siempre será bajo porque existen miles de personas para cada puesto de trabajo.



3) Hay que acabar con la educación pública tal y como está concebida ahora mismo. En los colegios públicos no se enseña, se adoctrina. En los colegios públicos no sólo es que no se aprenda, es que se desincentiva a trabajar duro, que es la base de la economía y de la familia.



Y eso no se va a realizar porque hay mucha gente con la edad del pavo que no está dispuesta a reconocer la verdad. Prefieren culpar a los unicornios rosas (que si hay corrupción, que si ganan una mierda, que si el trabajo es precario, etc.) antes de hacer la más mínima cuenta económica sobre lo que se cobra de pensión, lo que se vive, lo que se cotiza, lo que se ha trabajado y la de personas que van a remplazar a uno cuando deje de trabajar.