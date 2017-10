330 43

Economía.- UGT apoya la iniciativa del PSOE de registrar a diario la jornada laboral para acabar con los abusos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

UGT valora que el Pleno del Congreso haya admitido a trámite la proposición de ley del Grupo Socialista para incluir, en el Estatuto de los Trabajadores, la obligación de registrar diariamente la jornada de cada trabajador con el horario concreto de entrada y salida.

Según el sindicato, la medida permitirá reducir el descontrol, las irregularidades, el fraude y los abusos que se producen en materia de jornada y duración, aunque cree que es necesario "ir más allá" y abordar una regulación más integral de la materia, que parta de la derogación de las últimas reformas laborales.

Por ello, UGT planteará a los distintos grupos parlamentarios sus propuestas como limitar las horas extras; impedir que el empresario pueda decidir, unilateralmente, una distribución irregular de jornada o determinar aspectos fundamentales del calendario laboral; así como la actualización de las infracciones y sanciones para quien incumpla la norma. Además, insta a establecer la jornada a 35 horas semanales, una reivindicación plenamente vigente.

UGT valora que el Pleno del Congreso, con el voto favorable de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV y UPN y la abstención de Ciudadanos- ERC y el PDeCAT, que han estado ausentes en este debate, haya admitido a trámite la proposición de ley del PSOE que busca obligar a las empresas a llevar un registro con las horas trabajadas por cada empleado.

Esta proposición de ley, presentada el pasado mes de junio por el Grupo Parlamentario Socialista, persigue modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, con el fin de incluir la obligación de registrar diariamente la jornada de cada trabajador y con el horario concreto de entrada y salida.

"Los trabajadores han visto reducidos sus derechos y protección tras las últimas reformas laborales, caracterizadas por su marcado carácter desregulador y por el desmesurado poder otorgado al empresario", denuncia UGT, que señala que las consecuencias que provoca una regulación como la actual "trascienden el ámbito individual".

En este sentido, explica que las prolongaciones de jornadas "no computan a efecto alguno, no se pagan, no se compensan, no se cotizan, además de impedir una adecuada conciliación con la vida personal y de repercutir en la salud y seguridad de los trabajadores".

Así, considera que los aspectos concretos incluidos en la Proposición de Ley, hoy tomada en consideración, son "un buen punto de partida" para abordar una regulación más integral de la materia que parta de la derogación de las últimas reformas laborales.



